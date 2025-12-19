ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
335
Час на прочитання
2 хв

Кум Білик розкрив правду, чому вона пішла від продюсера Нікітіна: "Не змогла це пережити"

Зірка пояснив, що саме стало переламним моментом в їхніх особистих і творчих стосунках.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Євген Рибчинський та Ірина Білик

Євген Рибчинський та Ірина Білик

Український поет і композитор Євген Рибчинський висловився про розрив співпраці Ірини Білик з ексчоловіком і продюсером Юрієм Нікітіним.

В інтерв’ю «Наодинці» митець зізнався, що переломним моментом у стосунках Білик і Нікітіна стала поява в житті продюсера інших артисток. Зокрема, проєктів на кшталт гурту NikitA. Поет наголошує, що йшлося не про ревнощі до окремої особи, а про загальне відчуття втрати уваги.

«Якщо б Нікітін не взяв там NikitA і так далі, то він би зберіг Білик. Тобто Білик не ревнувала його до Данилка. А коли з’явилися ці баби, то вона не змогла це пережити. І стосунки, звичайно, розійшлися. Це неможливо», — заявив Євген Рибчинський у розмові з Анною Севастьяновою.

Ірина Білик та Юрій Нікітін

Ірина Білик та Юрій Нікітін

До слова, Ірина Білик офіційно розірвала співпрацю з Юрієм Нікітіним влітку 2014 року. Тоді співачка так само пояснювала це тим, що продюсер почав приділяти їй значно менше уваги. Раніше їхні стосунки поєднували романтичну та творчу складову і вважалися одними з найуспішніших в українському шоубізнесі, але дороги зірок розійшлися.

Попри розрив професійних і сімейних стосунків, Ірина Білик і Юрій Нікітін зуміли зберегти взаємну повагу та дружні відносини. Про це свідчать їхні зустрічі за кордоном та, наприклад, цьогорічна передача авторських прав Нікітіним своїй експідопічній.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися за цим посиланням: Євген РИБЧИНСЬКИЙ: онкологія, поїздки на розбірки з Єрмаком та куди втік МАЛІНІН

Нагадаємо, раніше Євген Рибчинський вперше зізнався у серйозному діагнозі. Поет розповів, як переніс дві операції.

Дата публікації
Кількість переглядів
335
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie