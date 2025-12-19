Кум Білик розкрив правду, чому вона пішла від продюсера Нікітіна: "Не змогла це пережити"

Євген Рибчинський та Ірина Білик

Реклама

Український поет і композитор Євген Рибчинський висловився про розрив співпраці Ірини Білик з ексчоловіком і продюсером Юрієм Нікітіним.

В інтерв’ю «Наодинці» митець зізнався, що переломним моментом у стосунках Білик і Нікітіна стала поява в житті продюсера інших артисток. Зокрема, проєктів на кшталт гурту NikitA. Поет наголошує, що йшлося не про ревнощі до окремої особи, а про загальне відчуття втрати уваги.

«Якщо б Нікітін не взяв там NikitA і так далі, то він би зберіг Білик. Тобто Білик не ревнувала його до Данилка. А коли з’явилися ці баби, то вона не змогла це пережити. І стосунки, звичайно, розійшлися. Це неможливо», — заявив Євген Рибчинський у розмові з Анною Севастьяновою.

Реклама

Ірина Білик та Юрій Нікітін

До слова, Ірина Білик офіційно розірвала співпрацю з Юрієм Нікітіним влітку 2014 року. Тоді співачка так само пояснювала це тим, що продюсер почав приділяти їй значно менше уваги. Раніше їхні стосунки поєднували романтичну та творчу складову і вважалися одними з найуспішніших в українському шоубізнесі, але дороги зірок розійшлися.

Попри розрив професійних і сімейних стосунків, Ірина Білик і Юрій Нікітін зуміли зберегти взаємну повагу та дружні відносини. Про це свідчать їхні зустрічі за кордоном та, наприклад, цьогорічна передача авторських прав Нікітіним своїй експідопічній.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися за цим посиланням: Євген РИБЧИНСЬКИЙ: онкологія, поїздки на розбірки з Єрмаком та куди втік МАЛІНІН

Нагадаємо, раніше Євген Рибчинський вперше зізнався у серйозному діагнозі. Поет розповів, як переніс дві операції.