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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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564
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Кум Ірини Білик розкрив правду про її серйозне захворювання, яке вона перенесла: "Здійснила подвиг"

Рибчинський зазначив, що співачка приховувала це від публіки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Євген Рибчинський та Ірина Білик

Євген Рибчинський та Ірина Білик

Відомий композитор, поет та політик Євгеній Рибчинський розповів подробиці про стан здоров'я куми, співачки Ірини Білик.

Виконавиця у березні через серйозний вірус і запалення легень перенесла декілька концертів. Тоді Білик проходила тривале лікування й майже не виносила подробиць назагал. Проте цього разу її кум розкрив, що ж насправді сталося із зіркою. За словами Рибчинського, тоді стан Ірини був дійсно критичним, адже 30% легень було пошкоджено. І додав, що співачка тримала це у таємниці задля спокою шанувальників.

Ірина Білик

Ірина Білик

"Іра дуже хворіла. Вона не з тих, хто буде виставляти на шпальтах свої хвороби, а розповідатиме лише про досягнення. Вона сильно перехворіла. І взагалі здійснила великий подвиг, що вийшла на сцену після того, як 30% її легенів було пошкоджено", — пояснив Євген в інтерв'ю "ЖВЛ представляє".

Тож, на щастя, ситуація налагодилася й зараз 55-річна артистка почувається значно краще. Про це свідчить її активна присутність у соцмережах і виступи на концертах.

Нагадаємо, нещодавно співачка TAYANNA заявила про важкий період у житті та розкрила проблеми з ментальним здоров'ям.

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