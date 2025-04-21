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Кум Ірини Білик розкрив правду про її серйозне захворювання, яке вона перенесла: "Здійснила подвиг"
Рибчинський зазначив, що співачка приховувала це від публіки.
Відомий композитор, поет та політик Євгеній Рибчинський розповів подробиці про стан здоров'я куми, співачки Ірини Білик.
Виконавиця у березні через серйозний вірус і запалення легень перенесла декілька концертів. Тоді Білик проходила тривале лікування й майже не виносила подробиць назагал. Проте цього разу її кум розкрив, що ж насправді сталося із зіркою. За словами Рибчинського, тоді стан Ірини був дійсно критичним, адже 30% легень було пошкоджено. І додав, що співачка тримала це у таємниці задля спокою шанувальників.
"Іра дуже хворіла. Вона не з тих, хто буде виставляти на шпальтах свої хвороби, а розповідатиме лише про досягнення. Вона сильно перехворіла. І взагалі здійснила великий подвиг, що вийшла на сцену після того, як 30% її легенів було пошкоджено", — пояснив Євген в інтерв'ю "ЖВЛ представляє".
Тож, на щастя, ситуація налагодилася й зараз 55-річна артистка почувається значно краще. Про це свідчить її активна присутність у соцмережах і виступи на концертах.
Нагадаємо, нещодавно співачка TAYANNA заявила про важкий період у житті та розкрила проблеми з ментальним здоров'ям.