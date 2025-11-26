Кум Каменських після її від’їзду за кордон розкрив, як змінилися заробітки зірки під час війни

Геннадій Вітер, Настя Каменських

Український співак і продюсер «Музичної платформи» Геннадій Вітер, який є кумом Насті Каменських, відверто розповів, як змінилося його ставлення до артистки під час війни.

Вітер зізнався, що востаннє контактував із Каменських ще в травні — привітав її з днем народження. За його словами, нині співачка віддалилася від українського інфопростору через життя за кордоном і вплив оточення, яке має «інші думки».

Журналістка запитала, коли саме, на думку продюсера, Каменських «звернула не туди». Вітер зізнався, що найбільше його обурив інцидент у США, де співачка перейшла на російську мову під час спілкування з публікою і зробила заяву про «какая разніца».

Настя Каменських

«Ти можеш співати будь-які пісні… Але спілкуйся з аудиторією виключно українською. Це зараз дуже важливо. Це маркер, який ідентифікує тебе як українку. Не треба переходити на мову агресора», — наголосив він в інтерв’ю «Мені цікаво».

Попри критику, Вітер підкреслив, що продовжить «захищати» Каменських на особистому рівні, адже вона йому «не стороння людина». Втім, на «Музичну платформу», продюсером якої він є, поки що зірку не готовий запросити.

За словами продюсера, після 2022 року діяльність Каменських за кордоном суттєво просіла. Він зазначив, що її заробітки впали, частина аудиторії втратилася й великі інвестиції в латиноамериканський напрям стали неможливими. Втім, Вітер зазначає, що кума регулярно приїжджає до України — до шести разів на рік. Зокрема, і для участі у благодійних заходах.

Нагадаємо, нещодавно зіркове подружжя Потап і Настя Каменських виставили на продаж свій розкішний маєток з сімома кімнатами та власним КПП під Києвом. Стало відомо, який вигляд будинок має зсередини та його територія зовні.