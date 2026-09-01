Кум Каменських спантеличив коментарем про її "вагітність" і батька дитини: "Не думаю, що це Льоша"

Геннадій Вітер та Настя Каменських

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Кум співачки Насті Каменських — продюсер Геннадій Вітер — спантеличив коментарем про її «вагітність».

Так, наприкінці липня поширились чутки, нібито співачка при надії. Блогеру-пліткарю Богдану Беспалову навіть надіслали фото, де зображена жінка, зовні неабияк схожа на Настю Каменських, у якої виднівся помітно округлий животик. Однак тоді й він сам ставив під сумнів правдивість цих пліток, мовляв, чи не використовуються «брудні прийоми піару». Варто зазначити, що після цього Настя Каменських вже з’являлась на публіці і животика в неї видно не було.

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Саме таке фото надіслали Богдану Беспалову, де нібито зображена Настя Каменських / © BespaLOVmedia

В інтерв’ю Славі Дьоміну кум артистки теж прокоментував ці плітки. Геннадій Вітер не підтверджував їхню правдивість, а лиш припустив, якщо це й дійсно так, то ця дитина нібито не від Потапа. За словами продюсера, співачка та репер дійсно розійшлися і не живуть разом. Зараз їх нібито поєднує лише робота.

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«Якщо скажуть, від кого (дитина — прим. ред.). Ходять чутки…. Я не думаю, що це Льоша просто… Ні! Коли вони розстались із Льошею, а це ж теж не закрита інформація, давно вони не живуть разом, вона стала по-іншому себе нести. Так, є цей момент, коли вони знову почали дружно співати цим дуетом. Мабуть, щось теж там не те пішло. Я не думаю, що це від нього», — видав продюсер.

Зазначимо, на початку травня Настя Каменських і Потап зробили спільну заяву, в якій повідомили наступне: «Як не крути, але ми не пара». У Мережі одразу ж припустили, що йдеться про розлучення, яке вже давно підозрювали. Однак артисти зробили свою заяву доволі неоднозначною і прямо на розрив не вказували. Ба більше, вони відновили дует «Потап і Настя». Що ж стосується коментарів про розлучення, то пара їх уникає.

Нагадаємо, нещодавно Геннадій Вітер вперше розповів про своїх дітей. Продюсер розкрив, де перебувають та чим займаються його син та донька і хто їхня мати.

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