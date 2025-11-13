ТСН у соціальних мережах

Кум Лободи відреагував на чутки про її концерт в Україні: "Не допустить суспільство"

Анатолій Анатоліч відповів, чи справді артистка планує дати концерт в Україні.

Анатолій Анатоліч та Світлана Лобода

Кум співачки Світлани Лободи – ведучий Анатолій Анатоліч – прокоментував чутки про її майбутній концерт в Україні.

Подейкують, що артистка планує виступити на чималому концертному майданчику вже наступного року. Анатолій Анатоліч на проєкті "Наодинці з Гламуром" говорить, що нічого про це від куми не чув. За словами шоумена, в артистки є свій ринок, де вона й співає. Також він наголосив, що в Лободи взагалі немає шансів виступати в Україні з російськомовним репертуаром.

"Вона працює, у неї свій ринок. Закидають, що вона співає російською. Я кажу, що вона не монетизує ці гроші в Україні, в неї є ринок, такі там реалії: це Казахстан, країни Балтії, наша діаспора, де її розуміють російською. Вона не співає для росіян. Я не допускаю, що вона тут зможе співати російською. Вона, до речі, це знає чудово. Я думаю, що з тим репертуаром, який в неї є російськомовний, зрозуміло, в Україні про жодне повернення бути не може", - говорить шоумен Анні Севастьяновій.

Анатолій Анатоліч та Світлана Лобода / © instagram.com/anatoliyanatolich

Проте Анатоній Анатолій припустив, за якої умови Світлана Лобода таки зможе дати концерт в Україні. Ведучий говорить, що це може статися лише тоді, коли в артистки буде повністю українськомовний репертуар. Шоумен також додав, що в такому випадку він підтримає Лободу.

"Якщо вона вирішить в Україні дати повністю україномовну програму – я це підтримаю. Не знаю, чи є в неї такі плани. Але я думаю, що зараз ні. Зібрати "Палац спорту" з російськомовним репертуаром – це неможливо. Це не допустить українське суспільство", - підсумував ведучий.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: Рибчинські про скандал з Матвієнко, а Клопотенко про ДЖОЛІ - зізнання на концерті ПИВОВАРОВА

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч відреагував на чутки, що він нібито посварився з кумом, співаком Віталієм Козловським. Шоумен розкрив, в яких стосунках вони насправді перебувають.

