Кум Насті Каменських пожалівся на втрачений зв'язок із нею і здивував причиною

Геннадій Вітер та Настя Каменських

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Кум співачки Насті Каменських — продюсер Геннадій Вітер — пожалівся на втрачений зв’язок із нею та здивував причиною.

Знаменитість на проєкті «Тур зірками» не приховує, що тема, що стосується його зіркової куми — дуже болісна для нього. Настя Каменських для Геннадія Вітера є близькою людиною, хоч вони й вкрай рідко спілкуються. Ба більше, останнім часом він втратив зв’язок із кумою. Геннадій Вітер говорить, що Настя Каменських змінила номер телефону, а нового у нього просто немає.

«Насправді дуже-дуже рідко (спілкуємося — прим. ред.). І це теж для мене проблема. Я готовий і радий чути її, але вона змінила номер телефону. Я скажу правду, у мене нового номера просто немає», — прокоментував продюсер.

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Також Геннадій Вітер висловився й про відродження дуету «Потап і Настя». Так, репер Потап і співачка Настя Каменських знову співають разом і виконують свої старі російськомовні хіти. Геннадій Вітер говорить, що скептично до цього ставиться. Продюсер не приховує, що йому не подобається така позиція, але засуджувати він не береться. Геннадій Вітер додав, що Потап і Настя знову возз’єднались в дуеті, аби заробляти кошти.

Геннадій Вітер, Потап та Настя Каменських

«Що стосується возз’єднання дуету… У мене насправді дуже несприятливе враження від цієї ситуації, бо я хочу, щоб наші люди обрали сторону. Я не буду казати, що вона неправильно робить, що співає російською, це її вибір, мені він не подобається. Те, що вони об’єднуються в цей дует, мабуть, це просто бажання заробити якусь копійку. Ми ж розуміємо, що ти був в Україні зіркою, тебе поважали, запрошували і в тебе завжди була копійка. Зараз цього немає», — прокоментував продюсер.

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських під час війни неодноразово потрапляли в скандали. Навесні вони обурили возз’єднанням дуету з російськомовним репертуаром. На тлі цього імена Потапа і Насті Каменських прибрали з «Алеї зірок» у центрі Києва.

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