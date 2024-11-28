Кум Потапа висловився про його поведінку під час війни: "Не засуджую Олексія"

Заслужений артист України Петро Чорний, який раніше назвав причину розлучення з дружиною, висловився про діяльність свого кума, репера та продюсера Потапа, під час повномасштабної війни.

Виконавець говорить, що не може засуджувати Потапа. За словами Петра Чорного, він розуміє кроки та вчинки репера. А особливо після того, як дізнався, що продюсерові погрожували. Зокрема, Потап на початку повномасштабного вторгнення активно розповідав про злочини росіян і про те, що насправді коїться в країні. Однак після цього реперові почали погрожувати. Як розповів Чорний в інтерв'ю Славі Дьоміну, Олексію Потапенку телефонували "кадировці" та залякували.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

"Він же топив за Україну спочатку, а потім, пам'ятаєте, щось трапилося, коли він там …Йому потім погрожували, кадировці телефонували, говорять: "Ми тебе...". Тому його і вибір. Я не засуджую Олексія, я розумію його крок. Засуджувати – за що? Що він не пішов на війну?" – висловився про репера Петро Чорний.

Зазначимо, повномасштабну війну в Україні Потап зустрів за кордоном, звідки не квапився повертатися. 2022 року репер приїздив до Києва, однак згодом все ж таки оселився в Іспанії. На початку повномасштабної війни Потап активно засуджував ворожі дії країни-агресорки Росії, але згодом публікації припинилися. Восени 2023 року співачка Оля Полякова говорила, що українських зірок залякували впливові люди з Росії та погрожували розправою, аби ті мовчали про війну. Тоді імен цих знаменитостей виконавиця не називала, однак можна припустити, що в цьому списку опинився й Потап.

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