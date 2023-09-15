Кум Пугачової та Галкіна Ігор Ніколаєв потрапив до лікарні у важкому стані

Російського композитора Ігоря Ніколаєва екстрено госпіталізували у важкому стані до лікарні.

Як повідомляє РосЗМП, 63-річний Ніколаєв потрапив до одного з медзакладів Москви через проблеми з серцем. До речі, у січні цього року композитора також забирали до лікарні через підозру на інфаркт. Тоді його стан вдалося стабілізувати, йому встановили два стенти.

Тепер же Ніколаєв знову потрапив до лікарні, до цього він жалівся на біль у грудях і проблеми з серцем. Композитору, ймовірно, робитимуть нову операцію.

Поки що ніхто з оточення Ніколаєва його госпіталізацію не коментує. Натомість РосЗМП повідомляють, що стан композитора "вкрай критичний".

Зазначимо, що Ігор Ніколаєв є кумом Алли Пугачової та Максима Галкіна. Він хрестив їхнього сина Гаррі. Від початку повномасштабної війни Росії проти України композитор ніяк не висловив свою позицію, надавши перевагу просто мовчати. Втім, наприкінці 2022 року разом з донькою Пугачової Крістіною Орбакайте він взяв участь у концерті, де вони виступили у синьо-жовтих костюмах. Після цього у росіян сталася істерика, адже вони вирішили, що таким чином Ніколаєв, як і його куми Пугачова та Галкін, підтримав Україну.

Ігор Ніколаєв та Крістіна Орбакайте

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