Кум Світлани Лободи розкрив подробиці про її чоловіка та як познайомився з ним: "Заможний і хороший"

Анатолій Анатоліч та Світлана Лобода

Реклама

Український ведучий Анатолій Анатоліч несподівано заговорив про особисте життя співачки Світлани Лободи.

Так, шоумен підтвердив, що артистка не самотня й перебуває у шлюбі. Про це кум Світлани Лободи розповів у проєкті «Люкс ФМ» і зазначив, що добре знається на особистому житті співачки, адже вони підтримують зв’язок.

«Я знав коханих Світлани Сергіївни. Парочку. Небагато їх було, насправді», — зауважив ведучий.

Реклама

На пряме запитання ведучої Наталії Тур, що зараз відбувається в особистому житті Лободи, Анатоліч відповів без інтриг, але й без імен. Він зізнався, що її коханий — чудовий чоловік. За словами Анатолія, з обранцем співачки він познайомився у Лос-Анджелесі. Це було в період, коли Світлана готувалася до народження молодшої доньки Тільди. Водночас ведучий не став уточнювати, чи саме нинішній чоловік артистки є батьком її другої дитини.

«Усе добре. У неї є чоловік — усе добре. Заможний. Хороший, дорослий. Ми навіть знайомі, бачилися кілька разів», — поділився шоумен.

Світлана Лобода / © instagram.com/lobodaofficial

Попри стриманість у деталях, Анатоліч тепло відгукнувся про вибір куми: «Мені подобається смак у Світлани на чоловіків». Також ведучий не приховував, що бажає Лободі ще раз відчути радість материнства.

Зазначимо, Світлана Лобода виховує двох доньок — старшу Євангеліну та Тільду, яка народилася 2018 року. Батьком первістки співачки є хореограф Андрій Цар. А ось про те, кому зірка подарувала другу донечку достеменно невідомо. Але тривалий час подейкували, що цим чоловіком може бути соліст гурту Rammstein Тілль Ліндеманн. проте сама виконавиця не реагує на чутки.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч показав після ремонту свій розкішний будинок. Оселю шоумен придбав за 150 тисяч доларів.