Кум Світлани Лободи розкрив причину, чому вона під час війни співає російською

Український ведучий та інтерв'юер Анатолій Анатоліч пояснив, чому його кума, співачка Світлана Лобода, продовжує під час війни співати російською.

Артистка випускає пісні українською, але старі хіти не перекладає. Тож, на її концертах вони лунають російською мовою. Анатолій Анатоліч на проєкті "55 за 5" прокоментував позицію своєї куми. Шоумен наголосив, що виконавиця нині не працює на український ринок. Концертну діяльність артистка веде в Казахстані, Узбекистані та країнах Балтії. За словами Анатоліча, там розуміють російську. Тож, саме з цієї причини артистка не відмовляється від цієї мови.

"У Лободи проукраїнська позиція. Коли мені закидають, що Лобода співає російською, я кажу, що вона це робить не на українському ринку. Її пісні не звучать на українському радіо. Вона не дає тут концерти і не монетизує тут свою популярність. Вона працює на ринки, де розуміють російську, на жаль. Це Казахстан, Узбекистан, країни Балтії. Там її розуміють, там її люблять. Вона працює й живе там. Це її вибір", - запевнив ведучий.

Також Анатолій Анатоліч зазначив, що Світлана Лобода не співає в Україні російською, хоча за законом може це робити. Тож, закордонні виступи артистки з російськомовними піснями шоумен не бере до уваги. Якщо б виконавиця це робила в Україні, то, звичайно ж, Анатолію Анатолічу це б не подобалося.

"Мені не подобалося б це, якби це відбувалося у Києві, Одесі чи Львові. Я вважаю, що Лобода не виступила б тут з російськомовною музикою, хоча по законодавству, як, наприклад, із Сердючкою - це можливо, бо це український артист, а музика написана в Україні, хоча російською, але я проти цього", - підсумував ведучий.

