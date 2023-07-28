Кума Ані Лорак Подкопаєва підтримала Харлан після її відмови тиснути руку росіянці

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики та кума співачки-зрадниці Ані Лорак Лілія Подкопаєва підтримала фехтувальницю Ольгу Харлан.

На сторінці в Instagram Подкопаєва розмістила спільне фото з Харлан і наголосила, що пишається нею. Водночас спортсменка публічно присоромила Міжнародну федерацію з фехтування. Як відомо, Ольга Харлан відмовилася потиснути руку своїй суперниці з росії і була за це дискваліфікована на чемпіонаті світу:

"Нагорода не варта того, щоб втрачати гідність. Дискваліфікація за відсутність рукостискання, але не через підтримку руських злочинців? Ваші моральні стандарти виходять за межі норми", -зазначила олімпійська чемпіонка, звернувшись до Міжнародної федерації з фехтування.

Лілія Подкопаєва та Ольга Харлан / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Як відомо, 27 липня після перемоги у Мілані української спортсменки Ольги Харлан над росіянкою Анною Смірновою, яка була допущена до змагань у нейтральному статусі, розгорівся скандал. Харлан відмовилася потиснути руку суперниці з країни-терористки. Своєю чергою, організатори турніру заявили, що українка не "проявила повагу", через що її дискваліфікували зі змагань.

Нагадаємо, що раніше Лілія Подкопаєва зізналася, що через мовчання щодо повномасштабної війни своєї близької подруги та куми Ані Лорак припинила з нею спілкуватися. Спортсменка зізналася, що була приголомшена позицією артистки.

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