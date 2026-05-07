Кума Денисенко висловилася про їхню ворожнечу й головне табу у жіночій дружбі: "Навряд пробачу"

Наталка Денисенко й Олена Світлицька

Українська акторка Наталка Денисенко та її кума й колега Олена Світлицька вже декілька місяців не спілкуються.

Причиною ворожнечі стали загадкові обставини, про які обидві воліють поки що мовчати. Відомо, що до цього зірки товаришували близько 18 років. Тепер натомість повністю ігнорують одна одну, коли з’являються на світських заходах, і відгукуються відповідно лаконічно.

Так, раніше Денисенко бажала колишній подрузі лише «щастя і більше любові». Своєю чергою Світлицька в інтерв’ю «РБК-Україна» запевняє, що всі розмови про ворожнечу для неї вичерпалися й вона уникатиме коментарів на цю тему. Проте все ж таки зробила однозначний натяк, що для неї жіноча дружба закінчується у разі зради з боку іншої сторони.

«Зрада. Якщо в жіночій дружбі є зрада, то навряд чи я зможу колись це пробачити. Може елементарно навіть, якщо твоя подруга розповіла таємницю твоєму бойфренду. От ви прийшли й ділитеся своїм найпотаємнішим, те, що взагалі не має ніхто знати. Це те, що тільки ми знаємо одна про одну. А я розповідаю це твоєму коханому. І йому це робить боляче, і мені це робить боляче, і всім», — розповіла артистка.

Олена підсумувала, що тепер не вірить у глибоку жіночу дружбу, як раніше. Хоча визнає, що доволі товариська й має близьке коло спілкування, для якого завжди готова прийти на допомогу.

