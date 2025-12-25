Кума Дзідзьо відреагувала на чутки про народження в нього первістка

Дзідзьо та Оля Цибульська / © viva.ua

Кума українського шоумена Дзідзьо – співачка Оля Цибульська – відреагувала на чутки про народження в нього первістка.

У Мережі пліткують, що Михайло Хома, справжнє ім'я виконавця, нібито став батьком. Ба більше, подейкують, що в артистка народилася двійня. Сам Дзідзьо чуток довкола особистого життя не коментує і взагалі не розкриває жодних подробиць. Тож, ведуча проєкту "Наодинці з Гламуром" Анна Севастьянова поцікавились в куми співака Олі Цибульської, чи дійсно він став батьком.

Проте артистка теж утрималась від коментарів. Оля Цибульська запевнила, що нічого не знає про особисте життя Дзідзьо. Також співачка наголосила, що подібне запитувати варто у самого шоумена.

Дзідзьо та Оля Цибульська / © instagram.com/slavia_official

"Нічого не знаю, треба в Михайла запитувати. Знає один Бог і Дзідзьо, і більше ніхто. У мене є звичка не лізти в особисте життя чоловіків, яких я люблю", - відрізала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська здивувала, як погодилась на шлюб лише після третього освідчення. Артистка перед тим, як йти під вінець, перевіряла серйозність почуттів обранця.