Кума Узелкова розповіла про його шлюб з Боржемською і як на нього вплинуло їхнє розлучення

Ведуча Даша Малахова розповіла про шлюб боксера В'ячеслава Узелкова з тренеркою Мариною Боржемською, а також поділилася, як на нього вплинуло їхнє розлучення.

Ведуча та спортсмен добре товаришували та були кумами. Ба більше, за словами Малахової, свого часу Узелков був їй як брат. Знаменитість поділилася, що була свідком успіху спортсмена. Зокрема, боксер мав успішну кар'єру, блискучі бої, дружину-красуню та двох дітей. На жаль, були в Узелкова і травми, а також йому довелося пережити інсульт. Однак, за словами Малахової, боксер був неабияк популярним і ним захоплювалися. Але згодом ведуча та спортсмен втратили зв'язок. Малахова говорить, що не "була свідком падіння боксера та не знала, як тяжко закінчувалося його життя".

В’ячеслав Узелков

"Я знала Славу дуже добре. Як брата. Він був моїм кумом, але ми втратили зв'язок, і я не знала, як завершувалось його життя. Фактично, я була свідком його злету, але не падіння. Початок кар'єри, тренування, агенти, бої в Лас-Вегасі, "Танці з зірками", травми, інсульт, народження дітей, життя з красунею та розумницею Мариною. Я пам'ятаю часи, коли Славочка проходив повз, а люди припиняли дихати, на певному етапі він був мега-зіркою, на нього було неможливо дивитися без усмішки", - написала ведуча.

Малахова переконана, що не останню роль в успіху Узелкова відіграла його колишня дружина. За словами ведучої, Марина Боржемська стала для боксера "золотим квитком". Малахова говорить, що коли подружжя розлучилося, "боксер втратив все".

В'ячеслав Узєлков та Марина Боржемська

"Їхня пара з Мариною була унікальним союзом. Славочка дуже багато дуркував, але в ньому завжди відчувалась сила і навіть агресія. Як хижак, який усміхався, але все одно міг загризти. На жаль, кожен з нас має власну історію і дитинство, звички, які формують характер і долю. Мабуть, це найсумніша історія, яка розповідає про те, що є люди, які стають успішними завдяки коханим жінкам, а втрачаючи їх - втрачають все. Але іноді любов буває такою складною, щоб врятувати дітей і себе жінка не може залишатись. Марина була для Славочки золотим квитком до успіху", - висловилася ведуча.

Даша Малахова говорить, що дізналась, якими тяжкими були для Узелкова останні роки життя, і через це їй неабияк сумно. Однак ведуча переконана, що лише сама людина впливає на свою долю. Хтось обирає створення, а хтось – руйнування. Малахова говорить, що боксер обрав останнє, що й згубило його.

В'ячеслав Узелков

"Я дізналась про те, як Слава доживав колись таке прекрасне життя, і це дуже сумно. Дуже боляче. Мені прикро, що я не знала, хоча я впевнена, що кожна людина свідомо, або ні - має життєву траєкторію, ціль, мету. І можна змінити тільки власну долю. Для когось це створення, а для когось - руйнування, і кожен з нас більш або менш успішний в цьому. Славочка був руйнівною силою, але, на жаль, для себе в першу чергу. І став в цьому мега успішним і зірвав куш. Він був дуже особливим. Дуже цікавим. Людиною із складною долею і величезним потенціалом. Прощавай, Славочко!" – додала ведуча.

Допис Даші Малахової

Нагадаємо, В'ячеслав Узелков помер 9 листопада у віці 45 років. Вже відомо, де та коли відбудеться прощання з боксером.

Читайте також: