Кума зрадниці Галини Безрук пояснила, чому акторка залишилася в Росії та мовчить про війну

Кума акторки-зрадниці Галини Безрук – акторка Любава Грешнова – пояснила, чому її колега, попри повномасштабну війну, залишилася в Росії та мовчить про злочини окупантів.

Раніше артистки були подругами. Та, як говорить Грешнова, нині вони не спілкуються. Тим не менш, акторка знає, чому її кума залишилася в Росії та мовчить про розв'язану росіянами війну в Україні. Любава переконана, що причиною цьому є обранець Галини. Грешнова вважає, що чоловік-росіянин Безрук – актор Артем Алєксєєв - просто не дозволив би вивезти з РФ їхню спільну доньку.

Галина Безрук із чоловіком / Фото: instagram.com/galina_bezruk

"Ми не спілкуємося від початку повномасштабного вторгнення. І я не маю інформації, як вона зараз живе. Точно знаю, що їй було дуже складно, вона переживала. Не могла зробити вибір – дитина з російським паспортом, чоловік теж. І він би не дозволив вивезти дівчинку", - пояснила артистка в інтерв'ю Obozrevatel.

Також Грешнова переконана, що Безрук нелегко далося рішення залишитися в Росії, адже вона переймається долею України.

"Я знаю, що Галя в душі дуже любить Україну. Думаю, що їй тяжко далося рішення залишитися в Росії. Ставлюся до неї з теплом і любов'ю, навіть попри те, що не спілкуємося. Колись ми були рідними людьми", - додала акторка.

Галина Безрук із донькою / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Зазначимо, Галина Безрук та Любава Грешнова породичалися у лютому 2017 року. Акторка похрестила доньку своєї колеги Василісу.

Нагадаємо, Галина Безрук, попри повномасштабну війну в Україні, залишилася в Росії та заробляє там криваві рублі. Акторка жодного разу не висловилася про злочини російських окупантів. Лиш одного разу Галина заговорила на тему війни в Україні, сказавши, що не "може вирішувати проблеми двох країн". Тим не менш, про рідну країну Безрук згадує. Нещодавно вона заговорила про Україну та поділилася, як знімалася в одному з українських серіалів.

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