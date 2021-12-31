Кумедна alyona alyona з бойфрендом у ретро-образах записали смішне новорічне привітання

Пара вміє веселитися.

Українська реп-виконавиця alyona alyona потішила прихильників романтичним відеопривітанням з Новим роком.

На сторінці в Instagram зірка розмістила атмосферне відео, у якому разом з коханим Денисом, він же YOXDEN, постають у ретро-образах. Альона позує з високим хвостом, в окулярах з квадратною оправою, жовтому светрі та з блискучою помадою коричневого кольору.

Обранець зірки зображений у темному светрі з ялинками, з-під якого визирає жовта сорочка.

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"2021, що ти наробив? Ти перевернув моє життя з ніг на голову. Ти підкинув мені купу різних випробувань та життєвих іспитів, але я безмежно вдячна за те, що ти подарував мені кохання всього мого життя. Тепер я можу ділитися своїми почуттями і проживати всі свої події разом з YOXDEN. Крутий рік… Я щиро бажаю, щоб 2022 був ще крутіший для всіх нас. Сьогодні ми з Денисом вітаємо вас вдвох і бажаємо вам: подвійну дозу щастя, подвійну дозу здоров'я, подвійну дозу найяскравіших емоцій, щоб мрії здійснювалися вдвічі швидше і працювалося вам вдвічі легше", - підписала відео з коханим Альона.

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