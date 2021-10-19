Кумедна Анджеліна Джолі повисіла на тросах над басейном у новій невимушеній фотосесії

Кумедна Анджеліна Джолі повисіла на тросах над басейном у новій невимушеній фотосесії

Шанувальники давно не бачили такою артистку.

Американська акторка Анджеліна Джолі останнім часом закріпила за собою образ стриманої та серйозної леді.

Проте днями побачив світ новий випуск видання Elle США, у фотосесії якого зірка постала такою, якою її давно не бачили шанувальники. Енді позує у розкішній сріблястій сукні, а також костюмі кольору кави з молоком.

Джолі п'є каву, читає журнал і демонструє приголомшливу розтяжку на тросах, які висять над басейном. При цьому колишня Бреда Пітта усміхається та дуркує.

Зазначимо, що новий випуск Elle був присвячений знаменитим жінкам, які змінюють світ на краще своїми ініціативами. Джолі стала лауреаткою премії "Жінки у Голлівуді". Окрім зірки стрічки "Містер і місіс Сміт" на обкладинці видання постали Галь Гадот – за відстоювання прав акторів на знімальному майданчику, Сальма Гаєк – за допомогу тим, хто постраждав від домашнього насильства. Голлі Беррі – як єдина темношкіра акторка, яка отримала "Оскар" у номінації "Найкраща жіноча роль".

Анджеліна Джолі удостоїлася честі бути серед списку "Жінок Голлівуду" за свою активну допомогу біженцям.

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