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Кумедна Анджеліна Джолі тицьнула Сальму Гаєк обличчям в торт

Кумедна Анджеліна Джолі тицьнула Сальму Гаєк обличчям в торт

Сальма Гаєк і Анджеліна Джолі / Associated Press

Зірка поділилася кумедним відео зі святкування 55-річчя.

Голлівудська акторка Сальма Гаєк нещодавно відсвяткувала ювілей.

2 вересня знаменитості виповнилося 55 років. З цієї нагоди артистка влаштувала гучну вечірку, куди запросила рідних та зіркових друзів, зокрема, колегу за стрічкою "Вічні" Анджеліну Джолі.

Так, святкування не минуло без торту та мексиканської традиції "mordida", що в перекладі означає "кусай". Суть її полягає в тому, щоб штовхнути іменинника обличчям в смаколик і він відкусив свій перший шматок. Тицьнула Сальму саме Анджеліна.

Відповідне відео знаменитість розмістила у своєму Instagram.

"Мій брат і я намагаємося навчити Енджі робити мексиканську mordida", - підписала ролик Сальма.

Після успішного виконання своєї місії Джолі розсміялася.

Ролик неабияк потішив фанатів зірок. Про це вони написали у коментарях під публікацією.

  • Які ви кумедні
  • Дружба Сальми і Анджеліни унікальна
  • Супер! Вперше бачу Анджеліну такою веселою

Нагадаємо, раніше Сальма Гаєк синім купальником підкреслила чималий бюст. Акторка також похизувалася стрункою талією.

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