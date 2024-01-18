Кумедна Анна Трінчер у купальнику насмішила своїми фото без фотошопу та макіяжу

Співачка Анна Трінчер продовжує ділитися, як минає її відпочинок на Балі.

Цього разу в Instagram артистка вирішила показати свої чесні кадри без фотошопу та макіяжу. На знімках знаменитість позувала в басейні в блакитному купальнику. Тим часом фотографувала артистку блогерка Аніта Соловей.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер бавилася в басейні, робила кумедні гримаси та показувала себе такою, якою вона є.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Нарешті фото без фотошопу. Більше не можу вдавати з себе іншу людину…Я така, як є! Любіть мене", - підписала кадри артистка.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Підписники Анни Трінчер оцінили її таку відвертість. Вони просто засипали співачку компліментами та зазначили, що вона має неперевершений вигляд.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Одна я не бачу різниці? Аню, ти прекрасна, як завжди. Ідеальна фігура, гарне обличчя, прекрасна усмішка! Навіть не знаю, що тут може не подобатися

Твоя фігура просто шикарна! Ти дуже зараз гарна!

Ти розкішна!

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, відпочинок Анни Трінчер на Балі не минув без неприємних інцидентів. Раніше артистка жалілася, що вона отруїлася разом із подругою.

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