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Кумедна Анна Трінчер у купальнику насмішила своїми фото без фотошопу та макіяжу

Кумедна Анна Трінчер у купальнику насмішила своїми фото без фотошопу та макіяжу

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Виконавиця влаштувала імпровізований фотосет на Балі.

Співачка Анна Трінчер продовжує ділитися, як минає її відпочинок на Балі.

Цього разу в Instagram артистка вирішила показати свої чесні кадри без фотошопу та макіяжу. На знімках знаменитість позувала в басейні в блакитному купальнику. Тим часом фотографувала артистку блогерка Аніта Соловей.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер бавилася в басейні, робила кумедні гримаси та показувала себе такою, якою вона є.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Нарешті фото без фотошопу. Більше не можу вдавати з себе іншу людину…Я така, як є! Любіть мене", - підписала кадри артистка.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Підписники Анни Трінчер оцінили її таку відвертість. Вони просто засипали співачку компліментами та зазначили, що вона має неперевершений вигляд.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official
  • Одна я не бачу різниці? Аню, ти прекрасна, як завжди. Ідеальна фігура, гарне обличчя, прекрасна усмішка! Навіть не знаю, що тут може не подобатися
  • Твоя фігура просто шикарна! Ти дуже зараз гарна!
  • Ти розкішна!
Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, відпочинок Анни Трінчер на Балі не минув без неприємних інцидентів. Раніше артистка жалілася, що вона отруїлася разом із подругою.

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