Кумедна Анна Трінчер у купальнику насмішила своїми фото без фотошопу та макіяжу

Виконавиця влаштувала імпровізований фотосет на Балі.
Співачка Анна Трінчер продовжує ділитися, як минає її відпочинок на Балі.
Цього разу в Instagram артистка вирішила показати свої чесні кадри без фотошопу та макіяжу. На знімках знаменитість позувала в басейні в блакитному купальнику. Тим часом фотографувала артистку блогерка Аніта Соловей.
Анна Трінчер бавилася в басейні, робила кумедні гримаси та показувала себе такою, якою вона є.
"Нарешті фото без фотошопу. Більше не можу вдавати з себе іншу людину…Я така, як є! Любіть мене", - підписала кадри артистка.
Підписники Анни Трінчер оцінили її таку відвертість. Вони просто засипали співачку компліментами та зазначили, що вона має неперевершений вигляд.
- Одна я не бачу різниці? Аню, ти прекрасна, як завжди. Ідеальна фігура, гарне обличчя, прекрасна усмішка! Навіть не знаю, що тут може не подобатися
- Твоя фігура просто шикарна! Ти дуже зараз гарна!
- Ти розкішна!
Нагадаємо, відпочинок Анни Трінчер на Балі не минув без неприємних інцидентів. Раніше артистка жалілася, що вона отруїлася разом із подругою.
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