Кумедна Cardi B показала, який мала вигляд у дитинстві та юнацтві без макіяжу

Кумедна Cardi B показала, який мала вигляд у дитинстві та юнацтві без макіяжу

Реперка також продемонструвала, який вигляд має її волосся.

Американська реперка Cardi B, як завжди відкрита та чесна зі своїми прихильниками.

Так, артистка показала, який вигляд мала у дитинстві та юнацтві. На сторінці в Instagram 29-річна зірка розмістила серію фото та відео, де постала без гриму, люксових вбрань та перук. Свій допис артистка присвятила зачісці. Вона зізналася, що від дитинства завжди мала проблеми з укладанням і пробувала різні методи, щоб побачити, що найкраще "працює" з її кучерявими пасмами. Попри структуру, зірці все ж вдалося відростити довге волосся.

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У дописі артистка відповіла хейтерам, які не вірять, що вона змогла відростити довге кучеряве волосся.

"Вони спробують переконати нас, що наше волосся не відросте таким довгим, але це неправда. Багато засобів для волосся, які ми використовували в той час, не підходили для нас. Зараз доступні хороші продукти. Я хочу, щоб темношкірі жінки з більш щільними кучерями знали, що у вас не "погане волосся", і немає такого поняття, як погане волосся, а "хороше" волосся не означає певну текстуру. Все волосся гарне", – написала вона.

У коментарях користувачі закликали кумирку не звертати увагу на хейтерів. Тим часом захопленні юзери запропонували виконавиці випустити свою лінійку натуральних продуктів догляду за кучерями волоссям.

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