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Кумедна дружина Віктора Павліка похизувалася дитячими фото: "Вже тоді мала бути блогеркою"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Кумедна дружина Віктора Павліка похизувалася дитячими фото: "Вже тоді мала бути блогеркою"

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина розповіла, чим обожнювала займатися у дитинстві.

Дружина співака Віктора Павліка – блогерка Катерина Реп'яхова – показала шанувальникам свої архівні фото.

У фотоблогу Катя опублікувала дитячі кадри. На одному зі знімків Реп'яхова співала на сцені. Кумедна Катя була одягнена у яскравий сценічний костюм, а її образ доповнили кислотно-зелені бантики. Як зізналась блогерка, вона тоді обожнювала співати.

Катерина Реп'яхова у дитинстві / © instagram.com/repyahovakate
Катерина Реп'яхова у дитинстві / Фото: instagram.com/repyahovakate

Також Реп'яхова показала й інший знімок, де зображена вже з іншими дітьми. Як поділилася блогерка, вона тоді обожнювала позувати перед камерою і сама знімала чимало відео.

"Від самого дитинства я завжди була камерною і все знімала. Я давно вже мала б бути блогеркою-мільйонницею", - поділилася Катя.

Катерина Реп'яхова у дитинстві / © instagram.com/repyahovakate
Катерина Реп'яхова у дитинстві / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Реп'яхова поділилася сімейними фото, які були зроблені в рідному місті Віктора Павліка. Подружжя прогулялося вулицями дитинства співака та завітало до його мами.

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Дата публікації
Перегляди
378
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