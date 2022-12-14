Кумедна дружина Віктора Павліка похизувалася дитячими фото: "Вже тоді мала бути блогеркою"

Катерина розповіла, чим обожнювала займатися у дитинстві.
Дружина співака Віктора Павліка – блогерка Катерина Реп'яхова – показала шанувальникам свої архівні фото.
У фотоблогу Катя опублікувала дитячі кадри. На одному зі знімків Реп'яхова співала на сцені. Кумедна Катя була одягнена у яскравий сценічний костюм, а її образ доповнили кислотно-зелені бантики. Як зізналась блогерка, вона тоді обожнювала співати.
Також Реп'яхова показала й інший знімок, де зображена вже з іншими дітьми. Як поділилася блогерка, вона тоді обожнювала позувати перед камерою і сама знімала чимало відео.
"Від самого дитинства я завжди була камерною і все знімала. Я давно вже мала б бути блогеркою-мільйонницею", - поділилася Катя.
Нагадаємо, нещодавно Реп'яхова поділилася сімейними фото, які були зроблені в рідному місті Віктора Павліка. Подружжя прогулялося вулицями дитинства співака та завітало до його мами.
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