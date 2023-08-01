Кумедна Ксенія Мішина розсмішила своєю "невдалою" фотосесією в центрі Києва

Українська акторка Ксенія Мішина повеселила шанувальників добіркою своїх "невдалих" фото.

Зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram кумедними кадрами, на яких біжить по центру столиці, веселиться та навіть жбурляє стаканчик кави у камеру.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

У підписі до фото Мішина пожартувала про те, як важко іноді зробити вдалий кадр і перш ніж викласти гарне фото, доводить зробити безліч поганих.

"Хлопці, коли ви бачите хоча б дві красиві фото у дівчини, знайте, що перед ними був х*ліард некрасивих! Гортайте карусель, бо це жиза", - написала Ксенія.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Для прогулянки містом акторка обрала світлі велосипедки та оверсайз футболку трендового рожевого кольору, а від сонця обличчя зірки захистили темні окуляри.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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