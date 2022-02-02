Кумедна Ксенія Мішина в окулярах та Дмитро Гордон: у Мережі з'явився трейлер комедії "Сусідка"

Кумедна Ксенія Мішина в окулярах та Дмитро Гордон: у Мережі з'явився трейлер комедії "Сусідка"

На широкі екрани картина виходить від 3 березня.

3 березня 2022 року на екрани вітчизняних кінотеатрів вийде романтична комедія "Сусідка" виробництва компанії F Films за підтримки Державного агентства України з питань кіно та каналу "‎1+1".

Фільм створено за сценарієм української письменниці Ірени Карпи. Знайомтеся: він – затятий холостяк, вона – мати-одиначка, яка вірить у кохання. І між ними – нічого спільного. Так думають вони…

Увесь сенс життя молодого гульвіси Петра (Артемій Єгоров) — вечірки, стосунки на ніч та нуль відсотків відповідальності. А ще його легко взяти "на слабо", тому він закладається з другом дитинства на "порш", що зможе місяць прожити з однією жінкою.

Артемій Єгоров

Так у "холостяцькій норі" опиняється його повна протилежність – скромна та розсудлива вчителька музики Вероніка, яку зіграла Ксенія Мішина. І все б нічого, але жінка – з "причепом".

Ксенія Мішина та Артемій Єгоров

Чи до снаги мачо "зі стажем" таке випробування і чим закінчиться для нього це пекельне сусідство – не здогадується ніхто. Навіть Дмитро Гордон, який теж з'являється у стрічці, не зміг "розколоти" цю гарячу парочку.

Дмитро Гордон

Тому інтриг та несподіванок буде чимало. Але чудовий настрій — гарантовано.

Динамічний сюжет та шалені пригоди героїв точно не дадуть нудьгувати. Відбірний гумор, яким пронизаний фільм, і талановита гра акторів – справжня чарівна пігулка, що здатна зарядити позитивом. І все це – на тлі яскравих київських локацій, що дарує відчуття причетності до подій та дозволяє по-новому поглянути на вже звичні краєвиди столиці.

Окремої уваги заслуговує музичний супровід – драйвові треки українських виконавців додають святкової атмосфери та енергійності. У цьому калейдоскопі емоцій творці фільму не оминули й актуальну соціальну проблематику та змогли розкрити пласт догм і стереотипів щодо стосунків між людьми. Тому, попри свою легкість, картина наштовхує і на серйозні роздуми.

Продюсери проєкту – компанія F Films, відома за такими хітами вітчизняного прокату, як "Свінгери" та "Свінгери 2".

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