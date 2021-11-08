Кумедна Людмила Барбір з косичками розповіла, яким має бути її ідеальний вечір

Знаменитість має декілька варіантів такого вечора.

Зірка каналу 1+1 Людмила Барбір розповіла про свій ідеальний вечір.

Так, в інтерв'ю Viva! телеведуча зізналася, що єдиного варіанту у неї немає. Втім, вона поділилася, як їй до вподоби проводити час поза роботою.

"Для мене ідеальним вечором може бути, коли я втомлена, але натхненна, їду додому після роботи зі студентами Вищої школи Медіа 1+1, бо це була крута співпраця і гарні результати. Потім спілкуюся із сином, разом вечеряємо, читаємо перед сном. Ідеальний вечір може бути іншим, у колі друзів. Ще один варіант, коли Тарас у бабусі, чоловік у відрядженні, і я сама вдома можу дозволити собі розслабитись і полежати у гарячій ванні, почитати книжку чи подивитися фільм", – поділилася знаменитість.

Також ведуча знялася у фотосеті, де кумедно позувала у комбінезоні та з двома косичками.

Людмила Барбір / пресслужба каналу "1+1"

Зауважимо, у вересні Барбір разом із колегами Русланою Писанкою, Тімуром Мірошниченком, Володимиром Рабчуном, Іриною Ванниковою, Владом Ямою та Єгором Гордєєвим вийшла на подіум 49-го сезону Ukrainian Fashion Week, де вони представили соціальний проєкт "Вдягни українське мистецтво". Його місія – ознайомити широкий загал зі світом сучасного художнього мистецтва.

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