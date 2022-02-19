Кумедна MamaRika у нічній сорочці та з маскою на обличчі влаштувала фотосет у ванній

Кумедна MamaRika у нічній сорочці та з маскою на обличчі влаштувала фотосет у ванній

Знаменитість потішила прихильників новим контентом.

Українська співачка MamaRika має відмінне почуття гумору та часто жартує зі своїми прихильниками.

Загалом, артистка цього разу потішила фанів кумедним контентом. Так, виконавиця показала свої "щоденні ритуали".

До слова, MamaRika у нічній сорочці та без спідньої білизни зранку зробила маску для обличчя, яка зволожує шкіру. Звісно ж, артистка не упустила миті, аби вкотре пожартували. Вона зробила фото, на якому постала перед камерою з пучком на голові та кумедною гримасою.

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Пізніше артистка зробила масаж стегон спеціальною щіткою. Це для того, аби шкіра не втрачала пружності. Зірка записала процес на відео та опублікувала в Instagram-stories.

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

"Сухий масаж для пружності сідниць", - підписала відео виконавиця.

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