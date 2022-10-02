Кумедна Надя Дорофєєва у шкарпетках показала, як з Кацуріним займалася творчістю

Співачка і тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками, як проводить дозвілля зі своїм бойфрендом Мішею Кацуріним.

У сторіз на своїх сторінках в Instagram і Надя Дорофєєва і її новий бойфренд, ресторатор та музикант Міша Кацурін показали, як разом проводять вдома час.

Так, пару відвідала муза і вони вирішили написати трек. Принаймні, Надя зазначила, що вони створили дуже круту пісню.

У коротких відео, якими закохані поділилися у фотоблогу видно творчий процес. Судячи з усього, трек писали просто у спальні та ліжку. І поки Кацурін щось грає на електронному фортепіано, Дорофєєва уважно його слухає, поклавши ноги у шкарпетках на коліна коханого:

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/misha_katsurin

"Взяла клавішника в свій колектив", - підписала відео Надя.

Своєю чергою Міша показав, як Надя танцювала вдома під його композицію. "Чи можна по ногах визначити, подобається малій новий трек чи ні?" – написав Кацурін.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Нагадаємо, не так давно Надя Дорофєєва відповіла, як наважилася розлучитися і закрутити новий роман.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Читайте також: