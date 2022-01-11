Кумедна Ольга Сумська з пишною зачіскою знялася у комедії Остапчука

20 січня на широкі екрани виходить стрічка "Любов і блогери".

20 січня у кінотеатрах країни стартує показ романтичної комедії "Любов і Блогери".

"Засновано на ржачних подіях" - саме такий слоган має фільм, герої якого показують людей та їхні історії з реального життя. Вперше в українському кіно до акторського складу увійшли відомі блогери Instagram та популярні персонажі з ТіkТоk.

Головні ролі комедії зіграли провідні українські актори - Ольга Сумська, Назар Задніпровський та Вадим Новіцький. Появу в фільмі та ставлення до своєї героїні прокоментувала сама Ольга Сумська:

Ольга Сумська / Ігор Губар

"Мені страшенно подобається моя героїня, Тамара Павлівна - я давно мріяла про таку класну, характерну роль. Женя ніби знав, про що я марила. Він зробив мені телефонний дзвінок, в якому пролунала пропозиція зіграти таку яскраву героїню - звичайно, я погодилась із величезним задоволенням, не замислюючись ні на мить".

Також у комедії зіграли відомі українські блогери та артисти: Богдан Шелудяк, Анна Трінчер, Ксюша Манекен, Роман Свічкоренко, Анна Алхім, Вікторія Маремуха, Женя Білозеров та ін.

Вікторія Маремуха / Ігор Губар

"Це було досить ризиковано - зібрати на одному знімальному майданчику професійних акторів і блогерів. Але відбулася магія, всі одразу включилися в роботу, відчули одне одного і у нас стався симбіоз талантів", - розповів Євген Таллер, продюсер, співрежисер "Любов і Блогери".

Блогери / Ігор Губар

Романтичну комедію було відзнято в рекордні терміни. Вже за півроку після зародження ідеї у продюсерів, фільм готовий до виходу на екрани:

"З моменту ідеї до прем'єри минуло всього шість місяців, повірте для кіноіндустрії - це нереально швидко, - коментує продюсер фільму Володимир Остапчук. - Більше того, 4 чи 5 сценаристів та студій дивились на нас, як на скажених і казали "вам не вдасться", "це неможливо". Як бачите, ми таки скажені, і коли чогось реально хочеш – обов'язково вдасться".

Володимир Остапчук та Євген Таллер / Ігор Губар

Окремої уваги заслуговує музичний супровід фільму. Саундтрек до стрічки звучатиме у виконанні знаменитої Вєрки Сєрдючки, а також у комедії можна буде почути пісні гурту The Hardkiss, KAZKA, Jerry Heil та інших.

Назар Задніпровський / Ігор Губар

Кадр з фільму / Ігор Губар

Режисером стрічки став Дмитро Голумбевський, співрежисером - Євген Таллер, продюсерами - Євген Таллер та Володимир Остапчук, а сценарій був написаний Олексієм Приходько (франшиза "Скажене весілля").

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