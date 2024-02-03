Кумедна Вєрка Сердючка запалила сцену нацвідбору на "Євробачення-2024"

У фіналі нацвідбору виступила українська артистка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко.

Виконавиця просто запалила сцену конкурсу. Вєрка Сердючка виконала хіт Swedish Lullab. Поруч з нею виступала мама, яка тримала прапор Швеції, а сама ж артистка була з прапором України.

Вєрка Сердючка, нацвідбір на "Євробачення-2024"

Артистка виконала свій запальний трек, балет активно підтанцьовував їй, а також співав на бек-вокалі. Вєрка Сердючка на сцені була у своїй традиційній зірці. Артистка та її танцівники були одягнені в форму вболівальників. Таким чином виконавиця продемонструвала, що у Швеції вболіватиме за представника України.

Вєрка Сердючка, нацвідбір на "Євробачення-2024"

У кінці Вєрка Сердючка заспівала рядки з гімну України, а також вигукнула гасло "Слава Україні!". Звісно ж, присутні в залі глядачі засипали виконавицю гучними оплесками.

Вєрка Сердючка, нацвідбір на "Євробачення-2024"

Зазначимо, наразі відбувається голосування в "Дії" за переможця нацвідбору. Щоправда, застосунок вже майже годину не працює. Як повідомляють, "Дія" не витримала навантаження. Наразі мають відновити застосунок та дати ще 30 хвилин на голосування.

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