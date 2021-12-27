Кумедні Аліна Гросу з бойфрендом показали, як вдома прикрашали ялинку

Пара поділилася атмосферним відео.

Українська співачка Аліна Гросу разом з бойфрендом, росйським актором Романом Полянським активно готуються до Нового року.

Так, пара днями вдома встановила ялинку і прикрасила її. Про це Аліна розповіла на сторінці в Instagram. Аби підняти шанувальникам настрій, Гросу поділилася з фанами кумедним відео, на якому вони з Романом зосереджено наряджають новорічне дерево.

"Нарешті й у нас стоїть ялинка. Отже, новорічний настрій вдома забезпечений", - підписала ролик артистка.

Цікаво, що прикрашали ялинку закохані у family look – обоє були одягнені у червоні гольфи з зображенням оленів. Своєю чергою, прихильники зіркової пари висловили своє захоплення нею: "Яке тепле відео! Ви прекрасна пара", "як чудово бачити вас такими щирими", "можна дивитися вічно, суперові", "Ви дуже гарна пара, приємно подивитися на вас із Алінкою".

Читайте також: