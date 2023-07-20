Кумедний Ектор Хіменес-Браво насмішив юзерів відео, як він вивчає українську мову

Деякі слова українською мовою все ще залишаються загадкою для зіркового кухаря.
Колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво продовжує жити та працювати в Україні під час повномасштабної війни.
Паралельно зірковий кухар намагається опанувати українську мову. З шанувальниками в Instagram Хіменес-Браво поділився коротким роликом, де показав, як вивчає нашу мову. Частково кухар щось знає, але йому належить вивчити ще чимало нових слів.
У відео помічник Ектора Хіменеса-Браво пропонує йому здогадатися, що означає те чи інше слово, подекуди у кухаря є доволі кумедні варіанти.
Підписники сторінки знаменитості подякували йому за те, що він підняв їм настрій, а також за те, що докладає зусиль, аби вивчити нашу мелодійну мову:
- Екторе, у вас більше любові до України, ніж в більшості нашого населення! Ви – мега
- Який ви милий, успіхів у навчанні!
- Щемливо до сліз, коли люди вивчають українську мову! "Черевички на ногах" - черешні! Це так мило!
- Екторе, дякую вам, що ви в нас є і що в такий непростий час підняли настрій. Ви – справжній українець
Нагадаємо, тиждень тому Ектор Хіменес-Браво від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного отримав особливу відзнаку. Кухаря нагородили за сприяння українському війську під час війни.
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