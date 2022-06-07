Куніс, Кутчер, MONATIK, Падалко виступили на одній сцені, аби допомоги пораненим українським військовим

На головній площі Нью-Йорка, Таймс-Сквер, відбувся масштабний благодійний концерт на підтримку України, у якому взяли участь українські та американські зірки.

Ведучою заходу була Марічка Падалко, яка спеціально прилетіла до США на кілька днів.

Гроші збирали на лікування та протезування тяжкопоранених українських військових в американських шпиталях. Потрібні мільйони доларів, хоча багато лікарень пропонують суттєві знижки, коли чують, що йдеться про захисників з України.

У самому серці американського мегаполіса глядачі побачили виступи артистів як онлайн, так і наживо, зі сцени: MONATIK, Сергія Бабкіна, гуртів "Океан Ельзи" та "Бумбокс", співачок Міки Ньютон, Alyosha та Аріни Домськи.

Також Україну привітали голлівудське подружжя Міла Куніс та Ештон Кутчер та олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва. Того дня увесь Таймс-Сквер замайорів синьо-жовтими прапорами.

Марічка Падалко та Лілія Подкопаєва / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Чим далі триває війна, тим нам складніше, щоб люди, які живуть у США зовсім іншим своїм життям, не забували про Україну. Тому зараз важливе завдання на всіх рівнях, і в тому числі громадської дипломатії, привертати увагу до України. Американці люблять історію і яскравих особистостей. Тому через такі таланти, які були на сцені Таймс-Сквер того вечора, якраз було завдання привернути увагу знов до війни в Україні", - сказала Падалко у прямому ефірі марафону "Єдині новини" своєму колезі з 1+1 Святославу Гринчуку.

До речі, ведуча з'явилась на сцені у сукні-вишиванці у синьо-жовтих кольорах українського прапору від дизайнерки Юлії Магдич. "Що це за сукня?" було того дня найпоширенішим запитанням після "А як там вдома?" - зізналася Марічка.

Марічка Падалко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Зараз на сході України йдуть запеклі бої. Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати мирні міста та села забороненими Женевською конвенцією боєприпасами. Кожного дня своїми життями на фронті ризикують українські захисники. Тому зараз дуже важливо, аби світ не забував про жахливу війну у центрі Європи.

Тайм-сквер дружно послав "русскій воєнний корабль нах*й" - Марічка Падалко провела захід у Нью-Йорку

Цей благодійний захід став можливим завдяки зусиллям благодійної організації Revived Soldiers Ukraine. Пожертви на лікування українських бійців можна робити і далі на їхній офіційній сторінці.

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