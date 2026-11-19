Людмила Загорська, Андрій Кузьменко / © Колаж ТСН.ua

Реклама

Українська акторка Людмила Загорська розповіла, як Кузьма Скрябін врятував її під час знімань у Франції, а також зізналася, про яку спільну подорож із музикантом шкодує досі.

Артистка працювала разом із музикантом над телевізійним проєктом «Ігри патріотів». Знімання відбувалися неподалік Парижа та були надзвичайно виснажливими. Команди працювали з раннього ранку й іноді затримувалися до глибокої ночі. Після цього учасники поверталися до Парижа, де встигали поспати лише кілька годин. Через такий режим Загорська неабияк виснажилася. Одного ранку її організм не витримав навантаження, і на допомогу прийшов Кузьма.

Реклама

«Був такий проєкт „Ігри патріотів“. Ми його знімали в місті Серні під Парижем. Там був великий павільйон, куди з’їжджалися з різних країн знімальні групи. У нас ведучим був Кузьма. Зйомки були дуже виснажливі. Починалося все зрання й іноді тривало до 2-3 години ночі. Потім ми їхали до Парижа по заторах, спали 2-3 години і все знову. Тоді ми проводили з Кузьмою найбільше часу, бо разом жили», — пригадала акторка в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Реклама

© скриншот

На проєкті Загорська відповідала за літературне редагування: готувала сценарні репліки для ведучого та стежила за правильністю їхнього звучання під час запису. Один із таких робочих епізодів ледь не закінчився для неї серйозною травмою. Під час ранкового знімання біля Тріумфальної арки акторка раптово почала непритомніти. Скрябін встиг підхопити колегу, не давши їй упасти.

«Ми знімали світанок біля Тріумфальної арки. Це була десь шоста ранку. Кузьма стоїть нарядний, читає текст. Я все контролюю і відчуваю, що від перевтоми в мене починає темніти в очах і я втрачаю свідомість. Кузьма ринувся і прямо підняв мене. Я би грохнулася добряче. Я нічого не бачила, але чула голос Кузьми: „У Люсі пульсу немає. Що робити?“. Я думала: „Ну все, померла“. Але якось мене відкачали», — розповіла Людмила.

© скриншот

Втім, найболючіший спогад акторки пов’язаний не з тим випадком, а з рішенням, яке вона ухвалила вже після завершення знімань. Тоді Скрябін запропонував їй разом вирушити до Нормандії. Проте Загорська віддала перевагу відпочинку на Лазуровому узбережжі, адже хотіла побачити Канни та Ніццу. Музикант наполягав на своєму варіанті, зокрема через бажання скуштувати устриць, але спільна мандрівка так і не відбулася.

«Кузьма казав: „Я поїду в Нормандію. Поїхали зі мною“. А так як ми любителі поплавати, я говорила: „Поїхали краще на Лазуровий берег, побачимо раз в житті, що таке Канни, Ніцца“. А він: „Ні-ні. Я буду там устриці їсти“. І ми не поїхали з ним, а незабаром він загинув. Я так жалкую, думаю: „Бажання побачити Канни в мене було сильніше, ніж провести разом час“», — поділилася Загорська.

Реклама

Акторка зізналася, що після загибелі музиканта не раз поверталася думками до тієї розмови. Їй було важко повірити у смерть Скрябіна, якого вона пам’ятає не лише як талановитого артиста, а й як людину, яка свого часу буквально врятувала їй життя.

© скриншот

Нагадаємо, нещодавно Олег Скрипка припустив, хто причетний до загибелі Кузьми Скрябіна.

Новини партнерів