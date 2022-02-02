Кузьма загинув 7 років тому: у чому його феномен та як на звістку про смерть відреагували рідні

Кузьма загинув 7 років тому: у чому його феномен та як на звістку про смерть відреагували рідні

2015 року артист потрапив у моторошну ДТП.

Рівно сім років тому не стало легендарного артиста, лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка.

Його життя забрала автокатастрофа. І відтоді Кузьмі назавжди – 46. Він більше не напише нових пісень, але ті, які створив, співатиме ще не одне покоління. Новина від 2 лютого 2015 року здалася зовсім неможливою. У неї просто не повірили, йдеться у "Сніданку з 1+1".

"Львівська хвиля передала, що Кузьма загинув. Думали, може якась друкарська помилка, чи щось", – пригадав тато Андрія, Віктор Кузьменко.

Позашляховик артиста зіткнувся з молоковозом на трасі Кропивницький - Кривий Ріг. І відтоді музика Скрябіна лунає лише в записі і в нашій пам'яті.

Андрій Кузьменко – випускник медичного університету, мав стати стоматологом. Принаймні, саме так вирішили його батьки.

Однак Скрябін народився для іншого: "Мам, як звучить "ля"?. Я йому там наспівала. Він каже: "Нє, то не "ля". Це не "ля" звучить", – ділилася мама Ольга у програмі "ЖВЛ".

Але талант талантом, а популярність – це про інше. До неї довелося йти довго. Після успіху на фестивалі "Червона Рута" – натхненний Кузьма переїхав з Новояворівська до Києва. Але в столиці на нього ніхто не чекав.

instagram.com/dzidzio

"Ти не маєш часу про ту ціль думати. Ти думаєш, шо похавати. Ти постійно думаєш, де ж той чувак з баблом. Коли він відкриє двері і дасть мільйон за те, що я геніальний. Тоді ти відкриваєш очі, йолкі-палки, я постарів, мені 30 років. Ти дивишся, ти в орендованій квартирі. Ти дивишся, твоя дитина лазить в таких колготках, що стидно на вулицю випустити. І ти бачиш в дзеркалі своєму, винуватця своєї біди", – розповідав колись зірка.

Вдень він записував пісні, а вночі таксував. І шукав свою музику.

"Бачить Бог, Кузьма на той момент написав дуже круті пісні. Як правило, це балади. Описав моменти нашого життя. Якщо хочете, це наша епоха", – поділився друг Кузьми, продюсер Ігор Кондратюк.

Ігор Кондратюк Наталія Могилевська та Кузьма

Новий романтичний Скрябін заявив про себе ще й як талановитий шоумен - із неабияким почуттям гумору та самоіронією.

Скрябін так і не став стоматологом. Натомість медицину обрала його єдина донька – Барбара: "Він був шокований, але він сказав: "Якщо це твій вибір – я тобі допоможу і зроблю все, щоб ти стала на ноги в цій кар'єрі".

Кузьми не стало коли донька була на першому курсі університету Богомольця. І дівчині знадобився не один рік, аби оговтатися.

"Не могла якийсь час слухати, чути голос взагалі ні по радіо, ні десь в магазині якщо десь чула пісню", – зізналася Барбара.

Барбара Кузьменко

Для дівчини Скрябін був і завжди буде найкращим татом на світі. Найкращим, "своїм" чуваком - він залишиться і для мільйонів українців.

У чому феномен Скрябіна та як на звістку про смерть відреагували його найрідніші

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