Гламур
149
Кузьмі Скрябіну встановили пам'ятник у Коростишеві: у Мережі обурені його виглядом

Користувачі зазначають, що музикант зовсім не схожий на себе.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Кузьма Скрябін

Кузьма Скрябін / © moemisto.ua

Музиканту та лідеру гурту "Скрябін" Андрію Кузьменку, який загинув 2015 року, встановили пам'ятник у Коростишеві, Житомирська область.

Урочисте відкриття відбулося 21 вересня з нагоди Дня міста, пише "Суспільне". Висота пам'ятника становить понад три метри, виготовлений він з граніту, а на п'єдесталі красуються слова - "Не стидайся, то твоя земля". Вони були взяті з пісні "Скрябіна" -  "Сам собі країна".

Ідея створення пам'ятника належить художнику та скульптору Олексію Марковському, який і втілив її в реальність. Він виготовив скульптуру з власної ініціативи, а міська рада підтримала митця. Художник говорить, що під час створення пам'ятника надихався образом Кобзаря.

Пам'ятник Кузьмі Скрябіну в Коростишеві / © suspilne.media

Пам'ятник Кузьмі Скрябіну в Коростишеві / © suspilne.media

"Цю ідею я виношував давно. Бо Кузьма — один із моїх улюблених українських виконавців. Його творчістю я захоплююся ще від 90-тих років. Він для мене не просто співак, для мене він носій глибоких філософських суджень про життя, про Україну, про наше місце у Всесвіті. Може, для когось він прикольний, але для мене він серйозний та послідовний борець за наші суспільні та гуманістичні ідеали. Він для мене як Кобзар сучасності, свого роду як просвітник", - говорить Марковський.

Однак у Мережі не оцінили пам'ятник. Користувачі обурені його виглядом, мовляв, він взагалі не схожий на Кузьму Скрябіна.

  • Це не пам'ятник, а якесь безглуздя. Кузьма весь час був добрим і любив усміхатися!

  • Бачити Кузьму дуже приємно, але приєднаюсь до думок людей. Він надто злий на скульптурі…

  • Ви серйозно? Зовсім не схожий на Кузьму, страшно дивитися, а дітям взагалі не можна показувати. Лише по волоссю можна здогадатися…

Зазначимо, Кузьми Скрябіна не стало 2 лютого 2015 року. Музикант загинув у моторошній ДТП у Дніпропетровській області, коли повертався з Кривого Рогу додому. Поховали артиста родинному склепі на кладовищі в Брюховичах, Львівська область. Нещодавно донька Кузьми Скрябіна вшанувала його пам'ять, організувавши на його честь концерт.

