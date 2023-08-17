Кузьмі Скрябіну виповнилося б 55: пісні музиканта, які стали пророчими

Артиста не стало вісім років тому.

Легендарний український співак Кузька Скрябін, справжнє ім'я якого Андрій Кузьменко, 17 серпня міг би відсвяткувати 55-річчя.

Так, артист народився 17 серпня 1968 року на Львівщині. Музикою легендарний виконавець почав захоплюватися ще в шкільні роки: ходив до музичної школи та грав на фортепіано. Хоч Кузьма й закінчив стоматологічний факультет, однак працювати за спеціальністю йому не судилося. Артист захопився музикою, зокрема, панком.

Вже наприкінці 1980-х років Андрій Кузьменко разом з друзями створив рокгурт "Скрябін". Життя Кузьми було тісно пов'язане з колективом, музикант був його незмінним лідером аж до самої смерті. Не стало співака 2 лютого 2015 року. Життя музиканта забрала моторошна аварія, яка сталася у Дніпропетровській області, коли він повертався з гастролей додому.

Андрій Кузьменко / Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

Гурт "Скрябін" на чолі з Андрієм Кузьменком випустив чимало ліричних, романтичних, гостросоціальних та інших пісень, які з роками стали хітами. Минуло вже чимало років від їхньої прем'єри, однак треки й досі крутять на радіостанціях, а українці залюбки їх переслуховують.

У день народження Кузьми Скрябіна редакція сайту ТСН.ua пропонує послухати пісні виконавця, які з роками виявилися пророчими.

"Кінець фільму"

Композиція була випущена за дев'ять днів до загибелі музиканта. Після рокової ДТП слухачі звернули уваги на слова, які викликають мурахи шкірою. Складається таке враження, ніби музикант відчував, що станеться аварія. Особливо пророчими стали ці рядки композиції:

А зараз вже кінець траси.

Машину у гараж, квасить.

А зараз вже кінець книжки.

Сюжет закінчився.

І не повториться більше.

"С*ка-війна"

Артист в останні дні свого життя зробив демозапис композиції "С*ка-війна". Пісню музикант присвятив війні на сходу України, яку 2014 року розв'язала росія. Композиція набула нових сенсів від 24 лютого 2022 року, коли рф розпочала повномасштабне вторгнення.

Ти прийшла в мою хату, брудна і немита

І постукала в двері церковним дзвоном,

Не питаючи згоди до мене вселилась

І спокій забрала, не питаючи згоди.

Розтрощила мій дім і пішла до сусідів,

Хоч і їхні родини ні в чому не винні,

Поробила з людей страшних ворогів

І, рахуючи гроші, сміялась єхидно.

"Годинник"

Пісня вийшла у світ далекого 1997 року. У композиції артист співав, що буде війна. Однак тоді ці рядки здавалися сюрреалістичними. Та з роками слова композиції стали пророчими, ніби артист знав, що буде страшна війна.

Чую, брате, що буде війна

Холодна і мокра, довга і зла.

Квадратні на круглих будуть іти

За те, що ті рівні. як їх не крути.

"Люди, як кораблі"

"Скрябін" випустив пісню далекого 2005 року. Деякі пов'язують появу композиції з "Помаранчевою революцією". Однак у треку є такі слова, які перегукуються з подіями сьогодення.

Я не твій брат, ти не сестра моя,

Ніколи не розказуй мені – хто

І в чому я винен на нашій землі,

Люди, як кораблі.

Хтось не доплив, бо йому помогли

Набрати повні трюми води,

Постати героями тої війни.

Дуже стати хотіли вони.

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