Гламур
419
Кузнєцова стала на захист Каменських після її заяв "какая разніца": "Не вважаю вислови ганебними"

Акторка заступилася за виконавицю, яка потрапила в мовний скандал.

Катерина Кузнєцова та Настя Каменських

Українська акторка Катерина Кузнєцова неочікувано стала на захист співачки Насті Каменських після її заяв "какая разніца".

Так, виконавиця потрапила у мовний скандал. Під час свого концерту в Чикаго артистка зробила заяву, що "неважливо, якою мовою ти розмовляєш, є одна мова — любов". При цьому розмовляла співачка саме російською.

У Катерини Кузнєцової поцікавились в Instagram-stories, що вона про це думає. Акторка неочікувано стала на захист Каменських. Знаменитість говорить, що не вважає вислови співачки "поганими і ганебними".

"Я люблю Настю Каменських. І не вважаю її вислови в Чикаго поганими і ганебними", - розкрила свою позицію акторка.

Катерина Кузнєцова висловилась про Настю Каменських / © instagram.com/katykino

Зазначимо, наприкінці літа Настя Каменських потрапила в гучний мовний скандал. У співачки був тур містами США. На одному з концертів, а саме в Чикаго, виконавиця відзначилась неоднозначною заявою. Просто зі сцени зірка промовила: "Неважливо, якою мовою ти розмовляєш, є одна мова — любов". До речі, зробила вона це російською. Ба більше, співачка не соромилась виконувати свої старі російськомовні хіти.

Далеко не всі українці оцінили такий вчинок артистки. Настю Каменських почали активно критикувати. Дійшло до того, що ювелірна компанія "Золотий вік" достроково розірвала з нею співпрацю. Артистка від 2021 року була обличчям бренду.

