"Квартал 95" завершив благодійний тур Європою: хто виступав та скільки грошей вдалося зібрати

Благодійні концерти студії "Квартал 95" європейськими містами разом з українськими зірками добігли кінця.

До двох фінальних концертів в Мадриді та португальському Кашкайші долучилася співачка Тіна Кароль.

Мадрид в Іспанії та Кашкайш в Португалії - ці два міста стали заключними в благодійному турі студії "Квартал 95" разом з іншими українськими зірками в Європі.

До останніх двох концертів туру приєдналася Тіна Кароль. "Це дуже важливо, що ми об'єднуємо людей, доказуючи які ми культурні, які ми музичні, які ми особливі", - сказала артистка.

Благодійний тур "Кварталу-95" завершено - скільки грошей зібрали в десяти містах

Серед гостей концерту в Мадриді був й футболіст Роман Зозуля, Потап у залі допомагав збирати донати. А підтримати Дмитра Монатіка приїхала дружина з синами.

На фінальному концерті за лаштунками раділи історичному рішенню: Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС. Розділяють радість і португальці.

Під час цього благодійного туру європейськими містами вдалося зібрати на медичне обладнання - три з половиною мільйона гривень.

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