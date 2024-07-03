Квартира учасниці "Супермами" постраждала від ракетного обстрілу Дніпра – подробиці

Учасниця "Супермами" Яна Гріффін шокувала, як окупанти понівечили її житло під час ракетного обстрілу її рідного міста Дніпра.

Як відомо, вранці 3 липня російська окупаційна армія вдарила по Дніпру дронами й ракетами. В області збили п’ять БпЛА і п’ять ракет. На жаль, є загиблі, понад 40 постраждалих і понівечена інфраструктура. Так, внаслідок обстрілів постраждала квартира Яни. Зірка реаліті-шоу розповіла, що після потужного вибуху уламки розбили їй вікна.

У своєму фотоблогу Гріффін показала, як у паніці переписувалася зранку з сусідами та з донечкою на руках прямувала оглядати своє житло. Жодних подробиць про постраждалих у її будинку блогерка не надавала. Лише наголосила відходити від вікон і не ігнорувати повітряні тривоги.

Квартиру Яни Гріффін у Дніпрі понівечили окупанти

"Мій веселий ранок, біжу на свою квартиру перевіряти вікна. Найбільше серце йде в п'яти, коли тобі телефонують друзі та знайомі й кажуть: "У вас там із вікна бачу дим х*р*чить". І тепер приклад, чому не потрібно стояти біля вікна. На жаль, у мене панорамні вікна в кожній кімнаті", - написала Яна.

Квартиру Яни Гріффін у Дніпрі понівечили окупанти

Нагадаємо, нещодавно колишній учасник шоубалету Вєрки Сердючки, співак Дмитро Волканов шокував, як окупанти намагаються незаконно позбавити його бабусю права на її майно у Бердянську. Росіяни також вторглися в його дім і мають черговий злочинний план на нього.

Ось чим сьогодні ворог гатив по Дніпру! Вже п'ятеро загиблих!

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