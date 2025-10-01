Квартира зірки "Ліги сміху" постраждала від ворожого обстрілу Києва: "Вщент зруйнована вулиця"

Олександр Венедчук / © instagram.com/ven4os

Реклама

Український комік Олександр Венедчук, відомий як Веня з шоу "Ліга Сміху", поділився, що його квартира зазнала пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу.

Сталося це в ніч проти 28 вересня, коли країна-агресорка Росія атакувала Київ. Ворожий снаряд тоді поцілив в один із житлових комплексів, що розташований у передмісті столиці, та зруйнував повністю всю вулицю. Веня зізнався, що й його квартира постраждала. Від вибухової хвилі в будинку вибило двері, а вікна порозліталися.

"Два тижні тому мені зробили операцію. Два дні тому - вщент зруйнована вулиця! Я в себе вдома прибираю вирвані двері і вікна з закладеними вухами! Прибираю скло, змішане з вазонами, моніторами і світлом!" – говорить гуморист.

Реклама

Олександр Венедчук на концерті в "Жовтневому палаці" / © instagram.com/ven4os

Тим не менш, артист не падає духом. Вже того ж дня ввечері він виступив з концертом у "Жовтневому палаці". Як зізнався Веня, виступ допоміг йому ментально розслабитись та відволіктися. Утім, гуморист жартує, що "чорній смузі" в його житті вже й час би закінчитися.

"Вже ввечері зроблена ця фотографія на концерті в "Жовтневом", який вирівняв моє ментальне здоров'я. Якщо на мене підписана людина, яка відповідає за чорні смуги в житті, то час вже і совість мати! Бо довипендрюєшся і сам потрапиш до чорного списку! Цей рік дав мені переосмислити багато чого, але він ще не закінчився", - підсумував шоумен.

Нагадаємо, на початку року Олександр Венедчук пережив крововилив у мозок. Його просто з роботи забрали до лікарні, де зробити термінову операцію. У вересні гуморист переніс ще одну операцію. Наразі шоумен поступово повертається до нормального життя, хоча й продовжує лікування та реабілітацію.