Квартиру "Miss Ukraine International-2018" знищила РФ під час атаки на Київ: що відомо про наслідки

Богдана Тарасик і її квартира у Києві після нічної ворожої атаки

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Українська модель та переможниця конкурсу "Miss Ukraine International-2018" Богдана Тарасик повідомила, що її квартира повністю згоріла внаслідок нічної атаки на Київ 21 липня.

На своїй сторінці в Instagram модель опублікувала фото зруйнованого житла. Вона розповіла, що там проживала її мама. Утім, на щастя, вона не постраждала, адже встигла вибігти до укриття. Проте все ж пухнастий член родини, який жив з рідною людиною моделі, зараз перебуває під наглядом ветеринарів.

"Квартири у нас більше немає. На її місці тепер просто чорна діра і попіл. Дякую всім, хто питав. Мама врятувалася, бо не нехтувала тривогою. Котика теж врятували, але поки що він у стаціонарі у ветеринарній клініці", – написала Богдана.

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Сторіз Богдани Тарасик

Сторіз Богдани Тарасик

Богдана зазначила, що їхня оселя була розташована на другому поверсі, і родина вважала, що це безпечне місце. Та ворожа ракета влучила саме у внутрішній двір.

"Який шанс, що влучання буде на другий поверх будинку із внутрішнього двору? Ми думали, що мінімальний. Але тепер тут просто діра", – поділилася емоційною реальністю постраждала.

Сторіз Богдани Тарасик

Нагадаємо, у ніч проти 21 липня Росія здійснила комбіновану ракетно-дронову атаку на Київ. Відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених. Руйнування зафіксували в кількох районах столиці. А нещодавно співак ENLEO шокував, як під час обстрілів опинився в епіцентрі вибуху.