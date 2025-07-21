ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
355
Час на прочитання
2 хв

Квартиру "Miss Ukraine International-2018" знищила РФ під час атаки на Київ: що відомо про наслідки

У помешканні проживала мама Богдани Тарасик.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Богдана Тарасик і її квартира у Києві після нічної ворожої атаки

Богдана Тарасик і її квартира у Києві після нічної ворожої атаки

Українська модель та переможниця конкурсу "Miss Ukraine International-2018" Богдана Тарасик повідомила, що її квартира повністю згоріла внаслідок нічної атаки на Київ 21 липня.

На своїй сторінці в Instagram модель опублікувала фото зруйнованого житла. Вона розповіла, що там проживала її мама. Утім, на щастя, вона не постраждала, адже встигла вибігти до укриття. Проте все ж пухнастий член родини, який жив з рідною людиною моделі, зараз перебуває під наглядом ветеринарів.

"Квартири у нас більше немає. На її місці тепер просто чорна діра і попіл. Дякую всім, хто питав. Мама врятувалася, бо не нехтувала тривогою. Котика теж врятували, але поки що він у стаціонарі у ветеринарній клініці", – написала Богдана.

Сторіз Богдани Тарасик

Сторіз Богдани Тарасик

Сторіз Богдани Тарасик

Сторіз Богдани Тарасик

Богдана зазначила, що їхня оселя була розташована на другому поверсі, і родина вважала, що це безпечне місце. Та ворожа ракета влучила саме у внутрішній двір.

"Який шанс, що влучання буде на другий поверх будинку із внутрішнього двору? Ми думали, що мінімальний. Але тепер тут просто діра", – поділилася емоційною реальністю постраждала.

Сторіз Богдани Тарасик

Сторіз Богдани Тарасик

Нагадаємо, у ніч проти 21 липня Росія здійснила комбіновану ракетно-дронову атаку на Київ. Відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених. Руйнування зафіксували в кількох районах столиці. А нещодавно співак ENLEO шокував, як під час обстрілів опинився в епіцентрі вибуху.

Дата публікації
Кількість переглядів
355
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie