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Квартиру Тараса Тополі у Києві повністю рознесла балістична ракета: "Все розтрощене"
Домівка Тараса Тополі постраждала під час обстрілу Києва у ніч проти 23 червня. Артист показав, який зараз вигляд має його квартира.
Квартиру лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі та його дружини, співачки Олени, повністю рознесла балістична ракета.
Про це артист повідомив у своєму Facebook. Так, країна-агресорка Росія у ніч проти 23 червня обстріляла Київ. Балістична ракета поцілила по будинку, що розташований навпроти житла артистів. Тарас Тополя говорить, що вибухова хвиля завдала чимало руйнувань. Зокрема, всередині не лишилося й живого місця. Єдине, що вціліло, - це стіни, й ті частково зруйновані.
Тарас Тополя також показав, який зараз вигляд має його квартира зсередини. На щастя, ані його дружина, ані діти не постраждали.
"Сьогодні (23 червня – прим. ред.) російська балістика рознесла нашу з коханою квартиру. Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг. На відміну від людей у будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея…", - поділився артист.
Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя давав інтерв'ю Марічці Падалко. Його можна подивитися за цим посиланням: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла
Обстріл Києва - що відомо
У ніч проти 23 червня країна-агресорка Росія обстріляла Київ. Окупанти випустили по столиці дрони-камікадзе, а також балістичні ракети. На жаль, є влучання. Руйнувань зазнали Шевченківський та Солом'янський райони.