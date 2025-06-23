Квартиру Тараса Тополі у Києві повністю рознесла балістична ракета: "Все розтрощене"

Тарас та Олена Тополі

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Квартиру лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі та його дружини, співачки Олени, повністю рознесла балістична ракета.

Про це артист повідомив у своєму Facebook. Так, країна-агресорка Росія у ніч проти 23 червня обстріляла Київ. Балістична ракета поцілила по будинку, що розташований навпроти житла артистів. Тарас Тополя говорить, що вибухова хвиля завдала чимало руйнувань. Зокрема, всередині не лишилося й живого місця. Єдине, що вціліло, - це стіни, й ті частково зруйновані.

Квартира Тараса Тополі / © facebook.com/taras.topolya

Тарас Тополя також показав, який зараз вигляд має його квартира зсередини. На щастя, ані його дружина, ані діти не постраждали.

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"Сьогодні (23 червня – прим. ред.) російська балістика рознесла нашу з коханою квартиру. Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг. На відміну від людей у будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея…", - поділився артист.

Квартира Тараса Тополі / © facebook.com/taras.topolya

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя давав інтерв'ю Марічці Падалко. Його можна подивитися за цим посиланням: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла

Обстріл Києва - що відомо

У ніч проти 23 червня країна-агресорка Росія обстріляла Київ. Окупанти випустили по столиці дрони-камікадзе, а також балістичні ракети. На жаль, є влучання. Руйнувань зазнали Шевченківський та Солом'янський райони.

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