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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
174
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Квартири двох режисерів постраждали внаслідок обстрілу Києва: одна повністю згоріла, в іншій уламок влучив у дитячу

Режисери показали свої квартири після обстрілу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Квартира Олега Чорного та Ірини Плехової згоріла

Квартира Олега Чорного та Ірини Плехової згоріла

Квартири одразу двох українських режисерів — Ірини Цілик та Олега Чорного — постраждали внаслідок моторошного обстрілу Києва.

Сталося це в ніч проти 2 липня, коли країна-агресорка Росія вчергове цинічно атакувала столицю дронами та ракетами. Ірина Цілик повідомила, що ворожий уламок поцілив у дитячу кімнату. На щастя, сина там не було. Режисерка ділиться, що її чоловік та дитина перебували в безпечному місці.

«Осколок влетів у кімнату сина, пробивши віконну раму. Зачепив самокат, шафку, полетів далі, пролетів через усю вітальню, пробив перші дві шибки склопакетів і впав між другою та третьою», — поділилась режисерка.

Допис Ірини Цілик

Допис Ірини Цілик

Також квартира режисера Олега Чорного серйозно постраждала внаслідок обстрілу. Його дружина — журналістка Ірина Плехова повідомила, що їхня оселя згоріла. Вони вибиралась із будинку, що палав. Подружжя залишилось без житла.

Квартира Олега Чорного та Ірини Плехової згоріла

Квартира Олега Чорного та Ірини Плехової згоріла

«Наш будинок у вогні. Ми знову вибиралися. Я не знаю, як можна описати свій стан. Це вже не переляк, не розгубленість, ми нічого не можемо зробити. Олег діставав сусідку з палаючого будинку, я дзвонила під вибухами на всі служби», — поділилась журналістка.

Нагадаємо, раніше співак Laud повідомив, що його квартира постраждала під час обстрілу. Артист показував фото понівеченого житла.

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Дата публікації
Кількість переглядів
174
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