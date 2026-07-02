Квартири двох режисерів постраждали внаслідок обстрілу Києва: одна повністю згоріла, в іншій уламок влучив у дитячу

Квартира Олега Чорного та Ірини Плехової згоріла

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Квартири одразу двох українських режисерів — Ірини Цілик та Олега Чорного — постраждали внаслідок моторошного обстрілу Києва.

Сталося це в ніч проти 2 липня, коли країна-агресорка Росія вчергове цинічно атакувала столицю дронами та ракетами. Ірина Цілик повідомила, що ворожий уламок поцілив у дитячу кімнату. На щастя, сина там не було. Режисерка ділиться, що її чоловік та дитина перебували в безпечному місці.

«Осколок влетів у кімнату сина, пробивши віконну раму. Зачепив самокат, шафку, полетів далі, пролетів через усю вітальню, пробив перші дві шибки склопакетів і впав між другою та третьою», — поділилась режисерка.

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Допис Ірини Цілик

Також квартира режисера Олега Чорного серйозно постраждала внаслідок обстрілу. Його дружина — журналістка Ірина Плехова повідомила, що їхня оселя згоріла. Вони вибиралась із будинку, що палав. Подружжя залишилось без житла.

Квартира Олега Чорного та Ірини Плехової згоріла

«Наш будинок у вогні. Ми знову вибиралися. Я не знаю, як можна описати свій стан. Це вже не переляк, не розгубленість, ми нічого не можемо зробити. Олег діставав сусідку з палаючого будинку, я дзвонила під вибухами на всі служби», — поділилась журналістка.

Нагадаємо, раніше співак Laud повідомив, що його квартира постраждала під час обстрілу. Артист показував фото понівеченого житла.

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