Квентін Тарантіно офіційно заявив про завершення режисерської кар'єри

Знаменитість збирається у відставку після знімань свого десятого фільму.

Відомий американський кінорежисер, актор та кінопродюсер Квентін Тарантіно, який рік тому вперше став батьком, повідомив про завершення кар'єри.

Новиною про це голлівудський режисер поділився на вечірньому шоу Real Time With Bill Maher. На запитання ведучого, чому зірка хоче покинути роботу на піку популярності, Тарантіно відповів що зараз саме час. Адже, за його словами, після приголомшливого успіху завжди слідує спад, а він хотів би цього уникнути.

"Я знаю історію кіно, і після піку режисерам не стає краще", - зазначив Квентін.

Під час інтерв'ю кінорежисер також додав, що повністю відійде від справ після знімань своєї фінальної стрічки. Зірка пожартував, що це цілком міг би бути ремейк культового фільму "Скажені пси", який колись і приніс йому популярність. Але поки деталі сценарію залишаються в таємниці.

Нагадаємо, нещодавно, вже іншим сценарієм, приголомшив своїх шанувальників шоумен Гарік Корогодський. Артист написав сюжет до власного похорону, на якому заграє відомий ісландський гурт GusGus.

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