Фільм "Квиток до раю" стартує у прокаті: чому варто подивитися романтичну комедію з Робертс і Клуні

Редакція сайту ТСН.ua вже подивилася фільм "Квиток до раю" на допрем'єрному показі, який минув 8 вересня у кінотеатрі "Оскар", та готова поділитися своїми враженнями від кумедної балійської історії з Джулією Робертс та Джорджем Клуні.

Сюжет фільму "Квиток до раю"

Колишнє подружжя не може порозумітися ані в чому, окрім планів на майбутнє доньки Лілі – батьки мріють, аби дівчина стала успішним юристом. Однак після завершення університету у Лілі змінилися плани – вона переїхала на Балі та закохалася у місцевого хлопця. Тепер батьки готові об'єднатися, щоб запобігти весіллю та "врятувати" дочку від фатальної, на їхню думку, помилки.

Чи варто подивитися фільм?

Якщо ви шукаєте легкий та веселий фільм на вечір, то цей варіант точно для вас. Адже за створення стрічки взявся режисер Ол Паркер, відомий своїми романтичними комедіями, – саме його роботою стала друга частина улюбленої "Mama Mia".

Ті, хто подумали: "Романтична комедія? Це мені знову доведеться червоніти за героїв та їхні безглузді, нелогічна вчинки?", видихайте спокійно, такого не буде. На нашу думку, сценаристам вдалося добре врівноважити сюжет, а усі жарти були просто в ціль.

Кадр з фільму "Квиток до раю"

Акторський склад фільму "Квиток до раю"

До того ж, у зніманнях взяв участь крутий акторський склад. Тандем Джорджа Клуні та Джулії Робертс склався неабияк вдало – актори мали дуже гармонійний вигляд в образі колишнього подружжя. Крім того, до касту долучилися й молоді таланти – Кейтлін Девер, Біллі Лурд та Лукас Браво (так-так, той самий красунчик-кухар з "Емілі в Парижі").

Кадр з фільму "Квиток до раю"

Дотепний гумор і чудову акторську гру доповнила неймовірна атмосфера райського острова Балі. У стрічку вдало вплелися давні традиції, автентичні вбрання та приголомшлива краса природи. Уявляємо, як було спостерігати усю цю красу наживо під час знімального процесу.

Кадр з фільму "Квиток до раю"

Головний мінус у фільмі "Квиток до раю" полягає в тому, що фінал цієї красивої історії легко передбачити, така ось специфіка жанру. Однак, для перегляду з друзями чи романтичного побачення фільм підходить ідеально.

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