Квіткова на тлі океану показала, як реагує на проблеми після розлучення: "Рідні не розмовляють зі мною"

Блогерка Даша Квіткова після розлучення з шоуменом Нікітою Добриніним зіткнулася з критикою у соцмережах.

Знаменитість отримує безліч коментарів та повідомлень про те, що не змогла вберегти родину. Однак, як виявилося, після розлучення у Квіткової ще трапилися непорозуміння з рідними.

Про це Даша зазначила на новому відео, яким поділилася на своїй сторінці в Instagram. На ролику блогерка показала, як у купальнику медитує на тлі океану.

"Це я намагаюся бути в балансі і абстрагуватися від хейту, який зараз на мене обвалився. Та від образ рідних, які не розмовляють тепер зі мною", - написала Квіткова.

Щоб у хейтерів не викликало зайвих приводів для нових коментарів, Даша додала ще один підпис до відео та зазначила, що воно має розважальний характер і у неї все добре.

"Люди, хто не зрозумів, відео трохи зі стьобом! Я не вмираю, не в депресії", - додала Квіткова.

Нагадаємо, раніше Даша Квіткова розповіла, чи брала гроші на поїздку на Мальдіви у Нікіти Добриніна.

Читайте також: