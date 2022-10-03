Квіткова поділилася, як вони з Добриніним подолали кризу у стосунках: "Не хочемо руйнувати сім'ю"

Після народження сина у подружжя Даші Квіткової та Микити Добриніна виникла криза у стосунках. Закохані зуміли подолати усі складнощі. Блогерка розповіла, як їм це вдалося.

Дружина ведучого Микити Добриніна - Даша Квіткова – поділилася, як вони з чоловіком вирішували проблеми у стосунках.

Так, торік у пари виникла криза. Після народження сина Лева закохані зіткнулися зі складнощами. Свою злість Даша та Микита почали виливати одне на одного.

"Через нерви, недосипання, втому та нестачу часу – почалися претензії одне до одного через ніщо. Тому ми вчасно зрозуміли, що не хочемо й далі руйнувати нашу сім'ю, а навпаки – хочемо прожити разом усе життя, а для цього треба працювати і щось робити", - поділилася Даша.

Фото: instagram.com/kvittkova

Подружжя вирішило разом вирішувати всі проблеми. Так, вони працювали з психологом та навчилися чути одне одного.

"Цей період ми пройшли разом і зробили це вдало. Були парні сеанси з психологом та багато роботи над собою. Ми багато говорили. Чули та слухали. А головне – любили та любимо. Тому все вдалося", - розповіла Даша.

Нагадаємо, тим часом інша пара Костянтин Войтенко та Валентина Марініна не змогли впоратися з кризою у стосунках. Танцівниця повідомила, що вони з актором остаточно розлучилися.

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