Квіткова показала себе вагою у 83 кг та зізналась, де у неї після пологів з'явилися розтяжки на тілі

Також знаменитість розсекретила свою теперішню вагу та відповіла, чи буде ще худнути.

Дружина ведучого Микити Добриніна – блогерка Даша Квіткова - вирішила відверто поспілкуватися із прихильниками та розповісти їм про трансформації своєї фігури.

Зокрема, знаменитість неодноразово ділилася, що під час вагітності сильно набрала вагу. Даша навіть зізнавалась, що соромилася своєї фігури та боялася показати, якою вона була. Однак нині Квіткова не боїться поділитися з прихильниками особистим. У фотоблогу блогерка показала, який вигляд мала з вагою у 83 кіло, коли тільки-но народила сина Лева.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Нині Даша важить 50 кіло. За словами блогерки, її вага менша, аніж була до вагітності. Та на цьому Квіткова планує зупинитися.

"Я припинила цілеспрямовано "худнути", коли досягла своєї довагітної ваги: 53 кг. Зараз я 50 кг. Вага самостійно їде. Наразі я просто хочу зробити гарну та здорову форму того, що є", - зазначила Даша.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерка також зізналася, де у неї після пологів з'явилися розтяжки на тілі.

"На животі немає. Є на грудях, бо вони під час гв (грудного вигодовування – прим. ред.) були ого-го, та на стегнах. Жодним чином не збираюся боротися, вони мене не бентежать", - поділилася знаменитість.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

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