Квіткова показала, який коштовний подарунок підготувала Добриніну на 34-річчя

Також зірка зізналася, як повертає форму після пологів.

Напередодні Нового року відомий український ведучий Микита Добринін святкуватиме день народження.

Так, шоумену 30 грудня виповниться 34 роки. Втім, кохана зірки, блогерка Даша Квіткова не витримала та вже потішила свого чоловіка подарунком. У програмі "Світське життя" дружина ведучого розсекретила, що вже подарувала Микиті наручний годинник.

Годинник, який Квіткова подарувала Добриніну на день народження / скріншот з відео

Окрім того, Даша розповіла, як повертає форму після пологів. До слова, зірка у липні народила первістка. За цей час блогерці вдалося добряче схуднути.

Так, Даша розповіла, що тренується постійно вдома. Вона не вживає алкоголь та мало їсть солодкого.

Даша Квіткова / instagram.com/kvittkova

"Я тренуюся не з чоловіком. Тренуюся сама, вдома. Я не п’ю, не їм солодкого, точніше менше їм", - поділилася Квіткова.

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