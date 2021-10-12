Квіткова показала, який романтичний сюрприз їй влаштував Добринін

Закохані вирушили на відпочинок.
Український ведучий та екс"Холостяк" Микита Добринін влаштував своїй дружині, переможниці проєкту Даші Квітковій романтичний сюрприз.
Так, парочка вирішила зміцнити їхні стосунки, адже після народження сина, вони переживають складний період. Ведучий вирішив потішити свою дружину та подарував їй подорож до Барселони, куди закохані вирушили лише вдвох.
Парочка подорожувала містом, милувалася історичними вулицями, смакувала різноманітну їжу, сходила до моря.
"Весь цей час у нас обох було таке відчуття, неначе ми щойно познайомились та вирушили на перше побачення. Ми заново познайомилися одне з одним", - поділилася своїми враженнями Даша.
За крихітним Левом доглядала бабуся. Однак парочці важко було розлучитися з синочком, тому вони кожного дня з ним спілкувалися відеозв’язком.
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