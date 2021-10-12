Квіткова показала, який романтичний сюрприз їй влаштував Добринін

Закохані вирушили на відпочинок.

Український ведучий та екс"Холостяк" Микита Добринін влаштував своїй дружині, переможниці проєкту Даші Квітковій романтичний сюрприз.

Микита Добринін та Даша Квіткова в Барселоні / instagram.com/kvittkova

Так, парочка вирішила зміцнити їхні стосунки, адже після народження сина, вони переживають складний період. Ведучий вирішив потішити свою дружину та подарував їй подорож до Барселони, куди закохані вирушили лише вдвох.

Микита Добринін та Даша Квіткова в Барселоні / instagram.com/kvittkova

Парочка подорожувала містом, милувалася історичними вулицями, смакувала різноманітну їжу, сходила до моря.

Микита Добринін та Даша Квіткова в Барселоні / instagram.com/kvittkova

"Весь цей час у нас обох було таке відчуття, неначе ми щойно познайомились та вирушили на перше побачення. Ми заново познайомилися одне з одним", - поділилася своїми враженнями Даша.

Микита Добринін та Даша Квіткова в Барселоні / instagram.com/kvittkova

За крихітним Левом доглядала бабуся. Однак парочці важко було розлучитися з синочком, тому вони кожного дня з ним спілкувалися відеозв’язком.

Микита Добринін та Даша Квіткова в Барселоні / instagram.com/kvittkova

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