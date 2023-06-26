Квіткова відповіла на закиди, що зраджувала Добриніну та крутить роман з відомим продюсером

Українська блогерка Даша Квіткова відповіла на закиди, що у шлюбі зраджувала ексчоловікові, ведучому Микиті Добриніну, та крутить роман з відомим продюсером Євгеном Таллером.

Про наявність таких фактів у біографії зірки Мережі стверджує блогер Богдан Беспалов. За його інформацією, розлучення Добриніна та Квіткової відбулося за ініціативи блогерки. Вона нібито не була байдужою до продюсера та підприємця Євгена Таллера. Тим часом Микита хотів врятувати їхню сім'ю.

"Проблема розриву стосунків не в Микиті, а в Дар'ї. Вона у відносинах. Не в таких, що живуть разом, але разом. Її обранець – Женя Таллер. Даші він подобається, навіть дуже. Микиті доклали це все діло, а він не відреагував. Микита розриву відносин не хотів, хотів врятувати сім'ю", - стверджує Беспалов.

Даша Квіткова і Євген Таллер / Фото: instagram.com/kvittkova

Також у Мережі подейкують, що Даша не байдужа до блогера Ігоря Лаченкова. Квіткова не стала просто спостерігати за такими звинуваченнями, а прокоментувала їх. Блогерка в Instagram-stories написала, що колишньому чоловіку не зраджувала і нині не має жодних стосунків.

"Значить так: я не зраджувала у шлюбі. Я не перебуваю і не перебувала у стосунках ані з Ігорем, ані з Женею. Х*рня висмоктана з повітря", - різко відповіла Даша.

Даша Квіткова відповіла на звинувачення в її бік / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, Даша Квіткова та Микита Добринін офіційно розлучилися 19 червня. Утім блогерка стверджує, що попереду на них із ведучим ще чекають декілька судових засідань.

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